AAP: aeropuertos del sur movilizaron más de 2.2 millones de pasajeros en primer semestre

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

Los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna movilizaron un total de 2 millones 250,073 pasajeros entre llegadas y salidas durante el primer semestre del 2026, informó hoy Aeropuertos Andinos del Perú (AAP).

Del total, los terminales de Puerto Maldonado y Tacna destacaron por registrar el mayor crecimiento en el flujo de viajeros respecto al mismo periodo del año anterior.

Según la empresa concesionaria, el aeropuerto de Puerto Maldonado incrementó el número de pasajeros en 23%, mientras que el de Tacna creció 6% frente al primer semestre del 2025.

El gerente general de AAP, Alberto Huby, señaló que la empresa proyecta cerrar el 2026 con más de 4.7 millones de pasajeros, lo que representaría un crecimiento de 2% respecto al año pasado.

"En Aeropuertos Andinos del Perú asumimos el crecimiento del tráfico aéreo como una responsabilidad operativa. Trabajamos de manera permanente para fortalecer la eficiencia de nuestros servicios y la conectividad entre las regiones del sur del país. Este año proyectamos superar los 4.7 millones de pasajeros, 2% más que en 2025, y estamos preparados para atender esa demanda mediante un plan de inversiones de 472 millones de dólares destinado a la modernización de nuestros cinco aeropuertos", afirmó.

Resultados por aeropuerto

Durante el primer semestre del año, el movimiento de pasajeros en los aeropuertos administrados por AAP fue el siguiente:

- Arequipa: 1 millón 83,000 pasajeros.- Juliaca (Puno): 328,000 pasajeros.- Puerto Maldonado: 317,000 pasajeros, con un crecimiento de 23%.- Tacna: 279,000 pasajeros, con un crecimiento de 6%.- Ayacucho: 241,000 pasajeros.

En conjunto, los cinco aeropuertos movilizaron 2 millones 250,073 pasajeros, cifra similar a la registrada en el primer semestre del 2025. AAP explicó que el desempeño estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de los terminales de Puerto Maldonado y Tacna, que mantuvieron una tendencia de crecimiento en el flujo de viajeros.

Aeropuertos Andinos del Perú es el concesionario encargado de la operación y gestión de los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });