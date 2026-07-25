Acciones preventivas de la Sunafil lograron orientar a más de 200,000 trabajadores

Andina/Sunafil Orientó A Más De 200,000

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) indicó hoy que orientó a un total de 203,610 trabajadores en todo el país durante el primer semestre del año.

A través de las intendencias regionales, se desplegaron orientaciones, asistencias técnicas y eventos informativos, tanto presenciales como virtuales.

Entre las materias abordadas en este periodo, destaca la de igualdad salarial y no discriminación. Se sensibilizó a 6,866 trabajadores sobre la importancia de garantizar entornos laborales equitativos.

Asimismo, en el marco de la protección de los derechos de la madre trabajadora se orientó a 3,753 personas, quienes fueron informadas sobre la licencia por maternidad, uso del lactario institucional, entre otros temas que respaldan su rol de madre, cuando labora.

De otro lado, unos 3,099 trabajadores recibieron orientación sobre el cumplimiento de los ajustes razonables y la cuota de empleo para personas con discapacidad, con miras a empoderarlos en el conocimiento de sus derechos.

En el eje de derechos fundamentales, se orientaron a 3,137 trabajadores en la prevención y erradicación del trabajo forzoso, y se dieron a conocer las herramientas digitales que permiten identificar y denunciar las condiciones que atenten contra la libertad humana en los centros de labores.

En esa misma línea, 2,980 personas fueron capacitadas respecto a la prevención del trabajo infantil.

Por otro lado, para fortalecer las organizaciones sindicales, se capacitó a 2,662 trabajadores sobre los alcances del derecho a la libertad sindical.

Cabe destacar que también se brindó orientación técnica en otros aspectos preventivos como la incorporación a la planilla electrónica, el pago de beneficios sociales (CTS, gratificaciones y vacaciones) y medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Sunafil tiene como eje central la prevención, dentro del cual hay una serie de herramientas técnicas, entre ellas, la orientación a nivel nacional.

(FIN) NDP / MDV