Aceite de oliva y aceitunas de Tacna ganan medallas en certamen internacional

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

La Cooperativa Agraria Yalpa y la empresa AGRO FUNDO ALEX obtuvieron medallas de oro y plata, respectivamente, en el Olive Istanbul IOOC 2026, uno de los concursos internacionales más importantes del sector olivícola realizado en Estambul, Turquía.

El Ministerio de la Producción (Produce) informó que ambos reconocimientos destacan la calidad de los productos elaborados en Tacna y el trabajo técnico especializado desarrollado por la Unidad Técnica Agroindustrial Tacna del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).

La Cooperativa Agraria Yalpa recibió la Medalla de Oro por su aceite de oliva virgen extra monovarietal criolla (sevillana), elaborado bajo estándares internacionales de calidad.

Produce señaló que el logro fue resultado de un proceso integral de fortalecimiento técnico que incluyó capacitación teórica, acompañamiento productivo y mejora de parámetros de calidad, lo que permitió obtener un producto competitivo a nivel internacional.

Por su parte, la empresa AGRO FUNDO ALEX obtuvo la Medalla de Plata en la categoría de aceitunas negras naturales en salmuera.

La cartera indicó que, con apoyo de la Unidad Técnica Agroindustrial Tacna, se trabajó en la estandarización del proceso productivo, control de calidad, soporte técnico y mejora del envasado, alcanzando características acordes con las exigencias internacionales.

El Olive Istanbul IOOC 2026 corresponde a la quinta edición de la Competición Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra y Aceituna de Mesa, organizada por la Academia del Aceite de Oliva y que reúne a expertos internacionales para evaluar los mejores productos del sector.

Produce destacó que estos reconocimientos consolidan a Tacna como una región estratégica para el desarrollo de la actividad olivícola en el país.