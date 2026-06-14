Aceite de oliva extra virgen peruano logra reconocimientos en mercados internacionales

Archivo - Aceite de olivo. - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

La calidad, la innovación y la diferenciación del aceite de oliva extra virgen peruano empieza a ganar un mejor posicionamiento en los mercados internacionales, tras obtener reconocimientos en el London International Olive Oil Competition - London IOOC 2026.

En esta edición,el aceite de oliva extra virgen peruanode Santolivo obtuvo elSilver Award en la categoría Quality,mientras que la Edición Especial de dicho producto fue distinguida con el

Platinum Award en Packaging.

“Estos reconocimientos reafirman la calidad del aceite de oliva extra virgen peruano y demuestran que los productos desarrollados en el país pueden competir en espacios internacionales cada vez más exigentes”,destacó el CEO de Santolivo Luis Pineda.

“Son también una muestra de todo lo que el Perú puede ofrecer al mundo cuando se trabaja con pasión, dedicación y una visión de largo plazo”,agregó.

En el 2023, las exportaciones peruanas de aceite de oliva virgen sumaron 9.9 millones de dólares, de los cuales el 70% correspondió al destino España y el 30% restante a otros mercados.

En el caso del aceite de oliva extra virgen, en el referido año ascendieron a 8 millones de dólares, de los cuales el 60% se dirigió al mercado de Estados Unidos, el 17% a Chile y el 23% a otros mercados.

Asimismo en 2023 las exportaciones peruanas de aceite de oliva clásico, sumaron 1.4 millones de dólares, de los cuales el 72.8% correspondió al mercado España y el 27.3% a otros países, detalla la Asociación de Exportadores (Adex).

En 2024, de acuerdo a datos delObservatorio de Complejidad Económica (OEC), elPerú exportó 5.6 millones de dólares de aceite de oliva virgen, con principales destinos a España (2.71 millones de dólares), seguido de Estados Unidos (1.36 millones de dólares), Ecuador (898,000 dólares) Australia (411,000 dólares) y Chile (131,000 dólares).

También en 2024, el Perú se posicionó como el exportador de aceite de oliva virgen en el puesto 26 de 134 exportadores en el mundo.

En 2025, las exportaciones peruanas de aceite de oliva puro se recuperaron al sumar 16.8 millones de dólares, y tuvo como principales mercados a España (4.85 millones de dólares), Chile (4.49 millones de dólares), Estados Unidos (3.98 millones de dólares), Australia (1.72 millones de dólares), entre otros, señala el OEC.

“Los mercados de exportación de más rápido crecimiento para Aceite de oliva puro de Perú entre 2024 y 2025 fueron: Chile (4.29 millones de dólares), Estados Unidos (2.67 millones de dólares), y España (2.28 millones de dólares)”precisa el OEC.

De otro lado, Pineda refirió que estos resultados representan una oportunidad para continuar visibilizando la calidad del aceite de oliva extra virgen peruano y el potencial de una industria que viene consolidando propuestas cada vez más diferenciadas.

“Para empresas peruanas del sector, participar en este tipo de certámenes permite dar visibilidad a sus productos en escenarios internacionales y poner en valor atributos como la calidad, la presentación y la identidad de marca”,indicó

“Cuando un producto peruano destaca en una vitrina internacional, se abre una conversación sobre el potencial de toda una industria. Más allá de un premio, estos reconocimientos son una oportunidad para seguir mostrando al mundo lo mejor del Perú”,enfatizó Pineda.