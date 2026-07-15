Aceptan renuncias de viceministros de Trabajo y de Promoción del Empleo

Archivo - Perú.- Ministerio de Trabajo fortalece diálogo para promover inclusión laboral de LGTBIQ+ - Andina/Difusión - Archivo

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo aceptó las renuncias de Tomás Alejandro Flores Noriega al cargo de viceministro de Trabajo y de Dante Delgado Polo como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, ambos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La medida fue oficializada mediante las resoluciones supremas https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2535320-2" target="_blank">026-2026-TRy https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2535320-3" target="_blank">027-2026-TR, publicadas hoy en edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

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Ambas normas agradecen a los funcionarios por los servicios prestados y están refrendadas por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Flavio Cruz Mamani, así como por el presidente de la república, José María Balcázar.

Flores Noriega había sido designado viceministro de Trabajo hace poco más de un mes, exactamente el 4 de junio de 2026.

Por su parte, Delgado Polo asumió como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral también en la misma fecha.

Las renuncias de ambos funcionarios se dan de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; y la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

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