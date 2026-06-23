Actualizan valor máximo de viviendas de interés social de Techo Propio para 2026

Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno actualizó los valores máximos de las Viviendas de Interés Social (VIS) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), en el marco del programa Techo Propio, para el periodo 2026.

La medida fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2528339-2" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N.° 012-2026-VIVIENDA, publicado este martes en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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De acuerdo con la norma, elvalor máximode las viviendas unifamiliares con un área techada igual o mayor a 35 metros cuadrados será de hasta109,100 soles. En tanto, para viviendas en edificios multifamiliares, conjuntos residenciales o quintas, con un área techada igual o mayor a 40 metros cuadrados, el tope será de136,100 soles.

El decreto también precisa que estos valores serán aplicables a todas las viviendas de interés social bajo la modalidad de adquisición de vivienda nueva, con excepción de los casos comprendidos en el régimen transitorio establecido por una norma previa.

En ese sentido, se establece que las viviendas unifamiliares con un área techada mínima de 25 metros cuadrados y menor de 35 metros cuadrados constituyen el único universo sujeto a dicho régimen transitorio. Para estas unidades se fija unvalor máximo de hasta 106,000 soles.

Asimismo, la disposición señala que, a partir del año 2027 y mientras subsista este universo de viviendas, el valor máximo correspondiente será actualizado anualmente utilizando la metodología aprobada por el Decreto Supremo N.° 007-2025-VIVIENDA.

Según los considerandos del decreto, la actualización de los valores busca mantener coherencia con los parámetros operativos del programaTecho Propioy brindar mayor predictibilidad a la comercialización de proyectos habitacionales dirigidos a los hogares beneficiarios.

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