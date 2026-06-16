Perú.- Acuerdo EE.UU. - Irán: caída del petróleo favorecería desempeño de la economía peruana

Andina/Eddy Ramos

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

La reciente caída del precio internacional del petróleo favorecería a la economía peruana al reducir los costos de importación de los combustibles y contribuir a moderar la inflación, aunque este beneficio no se trasladaría de inmediato a los consumidores, señaló el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez.

Explicó que el precio del crudo, que llegó a ubicarse alrededor de los 100 dólares por barril, se encuentra actualmente entre 77 y 80 dólares, dependiendo del marcador internacional, situación que resulta favorable para el Perú debido a su condición de importador neto de petróleo.

“Eso a nosotros nos beneficia porque somos un país importador neto de petróleo. Eso abarataría el precio de importación y los derivados que también importamos, como el diésel y algunas gasolinas”, afirmó en entrevista con Andina al Día.

Narváez indicó que una reducción sostenida del precio del petróleo ayudaría a disminuir la inflación y a aliviar los costos que enfrentan las empresas y las familias. Sin embargo, advirtió que la reciente caída podría ser temporal debido a la incertidumbre geopolítica internacional.

Según señaló, el entendimiento anunciado entre Estados Unidos e Irán constituye más un acuerdo de intenciones que un acuerdo definitivo, por lo que el conflicto podría reactivarse y volver a presionar al alza la cotización internacional del crudo.

Impacto en los combustibles

El expresidente de Petroperú sostuvo que las reducciones del precio internacional del petróleo no suelen trasladarse con la misma rapidez al mercado local de combustibles.

“Aquí hay un problema de rapidez, de transparencia por parte de los importadores, refinadores e intermediarios, que son los que manejan finalmente este mercado de los combustibles”, manifestó.

Explicó que, mientras los incrementos del petróleo suelen reflejarse rápidamente en los precios al consumidor, las reducciones tardan más tiempo en trasladarse al mercado.

En ese sentido, consideró que los organismos reguladores deberían contar con mecanismos que permitan verificar que las caídas significativas del precio internacional se reflejen efectivamente en los precios de combustibles como el diésel, el gas y las gasolinas.

Asimismo, señaló que las diferencias de precios entre grifos evidencian la dinámica del mercado local. Indicó que en un mismo distrito pueden encontrarse diferencias de hasta cinco soles por galón entre establecimientos ubicados a pocas cuadras de distancia.

Dependencia de las importaciones

El especialista recordó que el Perú mantiene una alta dependencia de los combustibles fósiles y que la producción nacional resulta insuficiente para abastecer la demanda interna.

Detalló que la producción local de petróleo se sitúa actualmente en alrededor de 40,000 barriles diarios, mientras que el consumo nacional alcanza entre 260,000 y 270,000 barriles por día.

“Ante esa mayor demanda de energía tenemos que importar petróleo. Nuestra producción local es mínima”, indicó.

Por ello consideró necesario que el país impulse una política energética de largo plazo (LP) que permita enfrentar los desafíos del sector y garantizar la seguridad energética nacional.

“Deberíamos tener una política energética a la altura del crecimiento de nuestra economía y también a la luz del mundo en el que vivimos”, puntualizó.

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