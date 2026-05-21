Acuicultores afectados por lluvias pueden acceder a créditos hasta el próximo 31 de mayo

Andina/Acuicultores Afectados Por Lluvias Pueden

Lima 22 May. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce) recordó que quedan pocos días para que los acuicultores afectados por lluvias e inundaciones en distritos declarados en emergencia presenten su solicitud para acceder al Programa de Crédito Extraordinario del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), que ofrece tasas de interés anual de 0% y 1%.

En ese sentido, informó que el programa estará vigente hasta el próximo 31 de mayo, por lo que exhortó a los productores interesados a realizar el trámite antes de la fecha límite para acceder al financiamiento.

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Cabe precisar que el crédito cuenta con una tasa de interés anual de 0% para los acuicultores que anteriormente accedieron a un financiamiento del Fondepes y cumplieron con sus pagos. Para quienes solicitan el apoyo por primera vez, la tasa es de 1% anual.

Asimismo, el programa ofrece un plazo de pago de hasta 15 meses, que incluye un periodo de gracia durante los primeros 10 meses. Además, no requiere amortización inicial, lo que facilita el acceso al financiamiento para los productores afectados.

¿Qué financian los créditos?

Los créditos no se entregan en efectivo. El financiamiento permite la adquisición de ovas, alevinos y alimento balanceado para las etapas de inicio, crecimiento y engorde de especies como trucha, tilapia, gamitana y paco.

También financia la compra de equipos y materiales necesarios para el manejo de piscigranjas, entre ellos motobombas, oxímetros, balanzas, redes, cajas sanitarias y geomembranas, entre otros implementos.

En el caso del cultivo de langostino, el programa incluye la adquisición de equipos y materiales de cultivo, como mezcladoras, molinos y equipos multiparámetro. Además, considera servicios de mantenimiento de equipos de bombeo y aireadores, así como la reparación de estanques afectados.

Los interesados pueden realizar sus consultas mediante el correo electrónico creditos@fondepes.gob.pe, la línea gratuita 0800-14453 o la central telefónica (01) 209-7700, anexo 7712.

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