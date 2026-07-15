Adex conmemora 53 años de impulso al desarrollo del comercio exterior peruano

Andina/Cortesía

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

La Asociación de Exportadores (Adex) conmemoró este miércoles su 53° aniversario y destacó el papel que el comercio exterior ha desempeñado en el crecimiento económico del Perú.

A través de una ceremonia realizada en el Hotel Intercontinental, en Miraflores, el gremio aseguró que, desde su creación ha promovido una economía más abierta, diversificada y competitiva, acompañando la evolución del sector exportador y fortaleciendo el vínculo entre el Estado y el sector privado.

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En más de cinco décadas, las exportaciones pasaron de concentrarse en un número limitado de productos y mercados a convertirse en una actividad que integra a la costa, la sierra y la selva, incorpora mayor valor agregado y posiciona la oferta peruana en los principales destinos internacionales. Este desarrollo ha permitido generar oportunidades para empresas de distintos tamaños, productores y trabajadores en todo el país.

El dinamismo del sector exportador ha consolidado a las exportaciones como uno de los principales motores de la economía nacional. Su crecimiento impulsa la inversión privada, fortalece las cadenas productivas, promueve la innovación y contribuye a la generación de empleo formal. Entre el 2001 y el 2025, la pobreza monetaria en el Perú se redujo de 54.8% a 25.7%, avance asociado, entre otros factores, al crecimiento económico y la expansión del comercio exterior.

A lo largo de estos años, el sector también ha demostrado capacidad para enfrentar escenarios complejos, como crisis internacionales, fenómenos climáticos y cambios en la demanda global, manteniendo al Perú como un proveedor confiable de alimentos, minerales, manufacturas y otros productos con creciente reconocimiento en los mercados internacionales.

En este proceso, Adex ha impulsado la internacionalización de las empresas, la capacitación del capital humano, la innovación, la sostenibilidad y la diversificación de la oferta exportable, contribuyendo a que más micro, pequeñas, medianas y grandes empresas encuentren en las exportaciones una oportunidad para crecer y generar bienestar.

El aniversario encuentra al sector en un contexto favorable. En el 2025, las exportaciones peruanas superaron los 90,000 millones de dólares, lo que refleja el esfuerzo conjunto de miles de empresas y trabajadores, y reafirmando la importancia del comercio exterior como una herramienta clave para impulsar el desarrollo, la competitividad y la generación de oportunidades en el país.

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