Adex destaca compromiso del Gobierno con el desarrollo del capital humano

Andina/Difusión

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex) César Tello Ramírez, destacó el compromiso de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, con el desarrollo del capital humano en su primer Mensaje a la Nación.

"Es importante que haya mencionado el desarrollo del capital humano mediante mejoras en la educación, capacitación –a través de la ampliación de Beca 18– e inserción laboral de los jóvenes", manifestó.

Señaló que la competitividad de un país no depende únicamente de la infraestructura o de la inversión, sino que también requiere trabajadores mejor capacitados y empresas más productivas.

De este modo, saludó los anuncios formulados por la presidenta de la República al considerar que el Perú requiere avanzar en reformas orientadas a reducir la pobreza.

Elevando la competitividad

Tello manifestó que el énfasis puesto en la estabilidad jurídica y la predictibilidad, el desarrollo de infraestructura, la lucha contra la inseguridad ciudadana, las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño y la modernización del Estado, constituye una señal positiva que permitirá recuperar la confianza, atraer inversiones, generar más empleos y elevar la competitividad del país.

"La delincuencia afecta diariamente a la población, por lo que enfrentar este problema debe mantenerse como una prioridad nacional. Se necesita una agenda de largo plazo que consolide la seguridad, la infraestructura y la institucionalidad", aseveró.

Mayores lazos internacionalesAsimismo, mencionó la decisión de fortalecer la inserción internacional del Perú a través de espacios como la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y APEC, considerando que una economía abierta y articulada con los mercados internacionales permitirá dinamizar las exportaciones y ampliar las oportunidades de los peruanos.

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