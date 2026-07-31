Adex destaca propuesta del Gobierno sobre fortalecimiento de alianzas comerciales

Archivo - Perú.- Enapu lanza estrategia de modernización portuaria para fortalecer competitividad de Perú - Andina/Difusión - Archivo

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

La Asociación de Exportadores (Adex) destacó hoy las propuestas del Gobierno sobre el fortalecimiento de las alianzas comerciales y la priorización de acciones ante el Fenómeno El Niño.

“Lo más importante para nosotros es el fortalecimiento de las alianzas, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que se creó durante el gobierno del presidente Alan García y en la cual los cuatro países integrantes: Chile, Perú, Colombia y México, empezaron a trabajar una agenda importante para lograr la integración y mejorar el intercambio comercial entre los miembros”, dijo el presidente de Adex, César Tello, en Andina Canal Online.

“Estoy seguro que con el impulso que le dará la presidenta Fujimori a la alianza recuperaremos esa visibilidad que teníamos como grupo. Queda una reunión ahora en México durante diciembre, esperamos que asistan los cuatro presidentes y que se le dé nuevamente el impulso que la Alianza del Pacífico merece”, dijo.

“La Comunidad Andina de Naciones también hay que fortalecerla y, en general, seguir trabajando sobre la agenda de los tratados de libre comercio que se tienen para llegar a cubrir más países del mundo”, agregó.

César Tello resaltó que los acuerdos comerciales permitieron exportar 74,000 millones de dólares en el 2024, con un crecimiento anual de 15.5%, mientras que en el 2025 se lograron superar los 90,000 millones de dólares con una expansión de 21%.

“En los cinco primeros meses del presente año seguimos con cifras alentadoras, con un crecimiento encima del 34%. Estamos exportando prácticamente 9,000 millones de dólares por mes”, indicó.

“Debemos recordar que, en todo el año 2000, el Perú exportó 6,800 millones de dólares, es decir, ahora cada mes estamos superando en 32% a todo lo que se hizo en el 2000 y eso es una noticia que debe alentar a todos”, añadió.

El presidente de Adex sostuvo que en el Perú se tienen que trabajar la productividad en dos aspectos: trabajadores y empresas.

“La productividad del trabajador peruano vía mejor capacitación, entrenamiento y automatización de los procesos, eso es el primer punto. Lo otro es mejorar la competitividad de las empresas, dándole una infraestructura adecuada para transportarse, costos logísticos no tan altos, menor tramitología y un Estado ágil que responda a las tendencias del mercado”, explicó.

Fenómeno El Niño

César Tello señaló que los efectos del fenómeno El Niño ya se están sintiendo, pero saludó que el Gobierno esté priorizando ese tema en su agenda.

“Ya tenemos informes y sabemos que la primera temporada de pesca solamente cerró con el 25% de la captura de lo que se había autorizado y la segunda temporada probablemente no se capture nada. Entonces, para este sector será un año terrible”, refirió.

“En cuanto al negocio de agroexportación, ya estamos viendo menor floración de las plantas y eso es menor producción. La humedad está perjudicando al tema del café y el cacao, porque trae plagas y eso también ya están anunciando un 30% menos de producción”, dijo el presidente de Adex.

“Ya el Fenómeno El Niño está acá, o sea, no es que vamos a esperar las inundaciones, ya está afectándonos. Yo felicito realmente que el discurso de la presidenta haya incidido en este aspecto y que las primeras disposiciones en la delegación de facultades estén orientadas precisamente a prevenir los mayores efectos que pueda tener en el Perú”, agregó.

(FIN) CNA/JJN