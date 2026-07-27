Adex: Elmer Cuba como ministro de Economía contribuirá a afianzar la estabilidad económica

Archivo - Perú.- Perú cuenta con 24 acuerdos comerciales que facilitan su acceso a 59 economías - Andina/Archivo

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El futuro ministro de Economía, Elmer Cuba, contribuirá a afianzar la estabilidad y confianza de los agentes económicos en el país, sostuvo hoy el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello Ramírez.

De este modo, saludó el anuncio que hizo la presidenta electa Keiko Fujimori de su próximo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Su reconocida trayectoria profesional contribuirá a afianzar la estabilidad, la predictibilidad y la confianza de los agentes económicos, condiciones indispensables para impulsar la actividad económica y consolidar la recuperación del país”, declaró a la Agencia Andina.

Liderazgo

Tello señaló que Cuba asumirá el liderazgo del MEF en un momento decisivo en el que Perú necesita alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5% anual a fin de generar más empleos formales, reducir la pobreza y cerrar las brechas sociales y de infraestructura que aún limitan el desarrollo nacional.

Añadió que su gestión debe priorizar una agenda orientada a elevar la competitividad y la productividad, mediante medidas que destraben proyectos de infraestructura, simplifiquen la regulación, refuercen la seguridad jurídica, mejoren la eficiencia del Estado y mantengan la disciplina fiscal.

“De esta forma se aprovechar plenamente el potencial exportador del país y generar un entorno más favorable a las inversiones del sector privado”, apuntó.

Tello reiteró la disposición de su gremio de trabajar de manera articulada con las autoridades para promover las reformas que el Perú necesita.

“La coordinación entre el Estado y el sector privado permitirá atraer nuevas inversiones, impulsar las exportaciones, acelerar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los peruanos”, concluyó.

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