Adex: exportaciones de chocolate peruano crecieron 67% en primer bimestre del 2026

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

Las exportaciones de chocolate peruano sumaron 16 millones 695 mil dólares en el primer bimestre del 2026, lo que representó un crecimiento de 67% frente al mismo periodo del año pasado, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

La Gerencia de Agroexportaciones del gremio indicó que los despachos al exterior también registraron un incremento en volumen, al alcanzar más de 1,772 toneladas, cifra superior en 52% respecto a las 1,167 toneladas exportadas en el mismo periodo del 2025.

Según detalló Adex, Estados Unidos se consolidó como el principal mercado de destino con envíos por 5 millones 926 mil dólares, seguido de Canadá con 5 millones 474 mil dólares. Ambos países concentraron el 68.3% de las exportaciones totales.

Asimismo, se realizaron envíos a mercados como Camboya, Ecuador, México, Australia, Chile, Reino Unido, Bolivia y Colombia.

El gremio exportador destacó que el chocolate peruano se comercializó en diversas presentaciones, incluyendo productos elaborados con aguaymanto orgánico, quinua, kiwicha, arándanos, menta, almendras y macambo.

A nivel regional, Ica lideró las exportaciones con 12 millones 143 mil dólares, equivalente al 72.7% del total exportado y con un crecimiento de 80.7%. Le siguieron Callao con 2 millones 173 mil dólares y Lima con 1 millón 967 mil dólares.

Adex informó además que las exportaciones de chocolate peruano durante todo el 2025 alcanzaron los 97 millones 476 mil dólares, monto superior en 44.1% frente al 2024.

Por otro lado, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-Adex identificó oportunidades para el chocolate relleno peruano en Nueva Zelanda, mercado que importó este producto por 53 millones 800 mil dólares el año pasado.

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