Adex: exportaciones peruanas crecieron 33.5% en primer trimestre por alza de minerales

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

Las exportaciones peruanas sumaron 27,217 millones de dólares en el primer trimestre del 2026 y crecieron 33.5% respecto al mismo periodo del año pasado impulsadas principalmente por el incremento de los precios internacionales de minerales como el cobre y el oro, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-Adex).

El gremio detalló que los envíos tradicionales alcanzaron los 21,832 millones de dólares, registrando un avance de 43.8% y concentrando el 80.2% del total exportado. En tanto, las exportaciones no tradicionales sumaron 5,384 millones de dólares, con un crecimiento de 3.4% y una participación de 19.8%.

El reporte precisó que, de los 15 sectores analizados entre enero y marzo, siete registraron resultados negativos, entre ellos joyería (-81.7%), metalmecánica (-28%), confecciones (-9.1%), minería no metálica (-6.7%) y textil (-6.2%).

Asimismo, solo en marzo nueve sectores cerraron en rojo, destacando joyería (-86.9%), agro no tradicional (-11.8%), siderometalurgia (-6%) y químico (-3.6%). Ante este panorama, el presidente de Adex, César Tello Ramírez, consideró necesario acelerar la agenda pendiente para reducir costos y mejorar la competitividad de la oferta exportable peruana.

“El reto no es solo abrir mercados, sino fortalecer nuestra competitividad interna”, afirmó.

El representante gremial recordó que China, India y Estados Unidos concentraron el 61% de las exportaciones peruanas en el primer trimestre del año, principalmente por la demanda de minerales.

Por sectores, la agroindustria lideró el rubro no tradicional con envíos por 2,762 millones de dólares y un crecimiento de 4.9%, seguida por químicos, pesca no tradicional y siderometalurgia.

Entre los productos más exportados destacaron uvas, arándanos, mangos, paltas, pota, alambre de cobre refinado y fosfatos de calcio natural, los cuales llegaron a 148 mercados.

En los despachos tradicionales, la minería encabezó el ranking con 19,722 millones de dólares y un incremento de 49.8%, seguida por hidrocarburos, pesca tradicional y agro.

Según el reporte, China representó el 47.9% de los envíos tradicionales, seguida por India con 13.3% y Canadá con 6.1%.

CIEN-Adex agregó que en el 2025 Perú representó el 1.3% de las importaciones totales de China y apenas el 0.3% en Estados Unidos, lo que evidencia un importante margen de crecimiento para la oferta exportable nacional.

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