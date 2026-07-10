Andina/Los Grandes Proyectos De Inversión Privada

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La reducción de la incertidumbre política tras el resultado electoral debe contribuir a la reactivación de los proyectos postergados, señaló hoy el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello Ramírez.

Refirió que tras conocerse el triunfo de Keiko Fujimori para la conducción del país por los próximos cinco años, las perspectivas son positivas para la inversión.

“Las perspectivas son favorables. No obstante, es crucial que el nuevo gobierno preserve la estabilidad macroeconómica, fortalezca la institucionalidad y promueva un entorno propicio para la inversión.La reducción de la incertidumbre política debería contribuir a reactivar proyectos que permanecían postergados, impulsar la generación de empleo y consolidar el desempeño de sectores estratégicos”, explicó a laAgencia Andina.

En ese sentido, indicó que “el verdadero desafío será convertir esa mayor confianza en reformas que eleven la competitividad y permitan alcanzar tasas de expansión superiores al 5% anual”, indispensables para reducir la pobreza de manera sostenida.

También refirió que este nuevo mandato presidencial representa una valiosa oportunidad para construir consensos y poner en marcha una Agenda País orientada a acelerar el desarrollo, generar más empleo formal y fortalecer la competitividad del Perú en un entorno internacional cada vez más desafiante.

De otro lado, Tello Ramírez, señaló que en el sector exportador, predomina un optimismo prudente, porque esperan que el nuevo escenario político permita recuperar la confianza y ofrezca condiciones favorables para invertir.

Asimismo, consideran indispensable que el Ejecutivo envíe señales claras de respeto al Estado de derecho, seguridad jurídica y estabilidad de las reglas de juego.

“Existe disposición para seguir invirtiendo, innovando y creando empleo, siempre que se impulse una agenda de reformas que mejore la competitividad y enfrente problemas estructurales como la inseguridad ciudadana, la informalidad y el exceso de trámites.”,agregó.

Por otra parte, el titular de Adex, señaló que en los siguientes años las exportaciones seguirán siendo uno de los principales motores de la economía.

“La agroindustria y la minería –favorecida por los precios internacionales– mantendrían un desempeño positivo. No obstante, también es necesario impulsar actividades como la pesca y la acuicultura, la manufactura con valor agregado y los servicios vinculados al comercio exterior y la logística”, dijo.

Asimismo, enfatizó que la actividad exportadora dinamiza las economías regionales, atrae inversiones, impulsa la innovación e integra a miles de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a los mercados internacionales, convirtiéndose en un pilar para un desarrollo más sostenible e inclusivo.

“Si el país consolida un entorno de confianza, también podrían cobrar mayor impulso la construcción, la infraestructura y el turismo, respaldados por una mayor inversión pública y privada”, agregó.

De otro lado, señaló que la prioridad en la siguiente gestión gubernamental debe ser ejecutar una agenda integral de competitividad.

“Entre las principales acciones figuran garantizar la estabilidad jurídica, institucional y macroeconómica; combatir con firmeza la inseguridad ciudadana, hoy uno de los principales obstáculos para la inversión; simplificar los trámites y reducir la carga burocrática; y destrabar proyectos de infraestructura logística, hídrica y energética”, detalló.

También consideró fundamental promover la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y obras por impuestos; impulsar la diversificación productiva y exportadora con mayor valor agregado; fortalecer el capital humano y elevar la productividad; aprovechar plenamente los acuerdos comerciales vigentes; y preparar al país frente a los riesgos climáticos mediante infraestructura resiliente y una mejor planificación.

“Como Adex, reiteramos nuestra plena disposición para trabajar de manera articulada con el nuevo gobierno,aportando nuestra experiencia técnica y el conocimiento del sector exportador en el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan la inversión privada, eleven la productividad, aceleren la transformación tecnológica, fortalezcan la sostenibilidad, faciliten el comercio y consoliden una inserción cada vez más competitiva del Perú en los mercados internacionales”, puntualizó.

(FIN) MDV