Adrianzén: próximo Gobierno deberá apuntar a reducir el déficit fiscal

Perú.- BBVA Research eleva su previsión de crecimiento para la economía peruana a 3.1% en 2026 - Andina/Vidal Tarqui

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

El economista Carlos Adrianzén señaló que el próximo gobierno recibirá un panorama económico con desafíos especialmente en temas de gobernanza y reducción del déficit fiscal.

Según el experto, la administración entrante tendrá una "tarea enorme" que incluye equilibrar las cuentas fiscales y reinstalar reglas a fin de reducir el impacto de las decisiones del Congreso saliente que implicó un mayor gasto al erario público con proyectos de ley con iniciativa de gasto.

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El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) afirmó también que otro de los principales factores a superar para aumentar la participación de los inversionistas extranjeros es la corrupción estatal.

"Estamos en niveles aún bajos en términos de participación extranjera, con 1% o hasta 3% como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). Perú tiene potencial de inversión extranjera de hasta 15% o incluso más", señaló.

"La producción minera peruana está estancada desde hace más de 10 años. Eso es algo a lo que también deberá apuntar el gobierno de la sra. Keiko Fujimori para dinamizar la economía", explicó.

Respecto a la gestión del gasto público, el profesor calificó las iniciativas legislativas de gasto de los últimos meses como una "bomba de tiempo". Criticó la aprobación de créditos suplementarios y medidas que, a su juicio, han contado con la complicidad del Tribunal Constitucional (TC), al crear gastos en momentos donde el sector público "sigue siendo ineficaz"

Para revertir esta tendencia, Adrianzén propuso dos medidas inmediatas: cerrar la brecha fiscal gastando estrictamente lo que ingresa, iniciar una reforma acelerada de la gobernanza estatal.

Asimismo, advirtió que la nueva mandataria enfrentará una prueba de liderazgo al intentar la reconciliación del país. "Su gobierno va a tener éxito si toma el toro por las astas. Los problemas estructurales no se resolverán con programas de corto plazo, pero sí con decisiones firmes", puntualizó.

Finalmente, el economista señaló que, de aplicarse estas reformas, el Perú podría convertirse en la plaza más atractiva de la región, superando incluso el impacto de medidas tomadas en otros países vecinos.

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