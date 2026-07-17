Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibe 11 premios por su oferta gastronómica

Archivo - Perú.- Aeropuerto Jorge Chávez: eliminan cobro por hacer escalas en vuelos nacionales - Andina/Eliminan Cobro De Tuua A Pasajeros En

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

A poco más de un año del inicio de operaciones del nuevo terminal, la propuesta gastronómica del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue reconocida entre las mejores del mundo en la industria aeroportuaria, tras obtener tres premios globales y ocho reconocimientos regionales en los FAB Awards 2026.

Estos galardones, organizados por The Moodie Davitt Report, uno de los principales referentes mundiales de la industria del Travel Retail, reconocen cada año a las mejores propuestas de alimentos, bebidas y hospitalidad en aeropuertos de todo el mundo.

En esta edición, el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez se convirtió en el aeropuerto sudamericano con mayor número de distinciones, compitiendo junto a terminales de referencia internacional como Dubái, Changi, Hong Kong, Heathrow, Denver, Antalya y John F. Kennedy.

Entre los principales conceptos reconocidos destacan propuestas que ponen en valor la gastronomía, la identidad y la experiencia de viaje desde el Perú:

- La Bonbonniere: Mejor apertura de Food & Beverage – (Latinoamérica)

- Copper: Mejor bar de aeropuerto y Mejor diseño de bar – (Latinoamérica)

- Perusuyo: Mejor Sense of place – (Global)

- Callao: Mejor restaurante Casual Dining – (Global)

- Puku Puku: Mejor cafetería – (Latinoamérica)

- La Lucha: Mejor oferta de comida para llevar – (Global) y Mejor oferta Food & Beverage innovadora – (Latinoamérica).

Estos resultados reflejan la estrategia de Lima Airport de desarrollar una oferta que combine marcas peruanas, operadores internacionales y conceptos capaces de convertir la gastronomía nacional en parte esencial de la experiencia de viaje.

“Dichos reconocimientos reflejan el trabajo conjunto entre Lima Airport y nuestros socios comerciales para ofrecer una experiencia de viaje de primer nivel, que combine eficiencia operativa, hospitalidad y una propuesta gastronómica que represente lo mejor del Perú. A un año de operación del nuevo terminal, nos enorgullece que este esfuerzo sea reconocido internacionalmente y nos impulse a seguir elevando los estándares de servicio para nuestros pasajeros”, dijo Marinela Beke, Gerente de Negocios Retail de Lima Airport.

En el marco de estos reconocimientos, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, participó en una ceremonia realizada en el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se reconoció la gestión operativa del terminal aéreo y se distinguió a los establecimientos comerciales galardonados por su destacada propuesta gastronómica.

Durante la actividad, se entregaron distinciones a La Bonbonniere, Copper, Callao, La Lucha, Puku Puku y Perusuyo, cuyos equipos fueron reconocidos por su esfuerzo, dedicación y aporte para posicionar la gastronomía peruana a nivel internacional.

"El aeropuerto es nuestra carta de presentación. Abrir nuestros cielos a más visitantes es clave, pero consolidarnos como el hub de Sudamérica nos exige ofrecer una experiencia integral: mayor capacidad aerocomercial, máxima eficiencia operativa y el talento de nuestra gente para brindar una gastronomía que deje huella en cada pasajero", señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

Actualmente, el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez cuenta con 75 locales comerciales distribuidos en más de 17,000 metros cuadrados de área comercial. De este total, 30 establecimientos corresponden a alimentos y bebidas, conformando un portafolio que integra marcas peruanas y propuestas internacionales para ofrecer una experiencia de viaje alineada con los principales hubs aeroportuarios del mundo.

Con estos reconocimientos, el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez fortalece su posicionamiento como una puerta de entrada al Perú que no solo conecta al país con el mundo, sino que también proyecta su identidad, cultura y gastronomía desde el primer momento de la experiencia aeroportuaria.

(FIN) NDP/CNA