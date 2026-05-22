Aeropuerto Jorge Chávez busca consolidar liderazgo regional conectando con 49 destinos

Perú.- Aeropuerto Jorge Chávez y el Perú compiten por premios turísticos de Sudamérica - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 22 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), acelera la consolidación del Perú como el principal hub aéreo del Pacífico Sur.

Gracias a una gestión enfocada en la competitividad y la seguridad operacionalel Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se posiciona como el nodo logístico y de pasajeros más e, stratégico de la región, atrayendo inversiones y expandiendo el flujo comercial, señaló el MTC.

Indicó que como parte de este crecimiento, el mercado aeronáutico peruano integra nuevas operaciones internacionales de gran alcance. A partir de junio de 2026, la aerolínea Fly Level iniciará la ruta directa Barcelona - Lima - Barcelona con tres frecuencias semanales, permitiendo que cerca de 1800 personas se desplacen por semana entre ambas ciudades.

Simultáneamente, refirió, importantes aerolíneas incrementarán su presencia en el país a partir de junio. Air France (Francia) subirá de siete a diez vuelos semanales de París - Lima - París, mientras que Air Transat (Canadá) añadirá una frecuencia en la ruta Toronto – Lima – Toronto, movilizando cerca de 1},600 pasajeros adicionales por mes. En esa misma línea, Latam Airlines incrementará tres frecuencias a São Paulo; Boliviana aumentará sus vuelos a Santa Cruz y La Paz; y Plus Ultra iniciará vuelos diarios a Madrid.

Además, la conectividad con Norteamérica se consolida con la ruta hacia Newark por parte de United Airlines. Por su parte, en la región caribeña, la aerolínea Arajet (República Dominicana) ampliará su conexión con Punta Cana de cinco a seis frecuencias semanales desde julio, manifestó.

Cielos Abiertos

El MTC sostuvo que este dinamismo es resultado de la suscripción de acuerdos de "Cielos Abiertos", una herramienta legal que liberaliza el transporte aéreo. En lo que va del 2026, el Perú ha alcanzado alianzas con 11 países, entre los que destacan España, Brasil, Panamá, Chile, Colombia y Bahamas.

Además, continuó, se tiene previsto formalizar instrumentos similares con Ecuador, Uruguay, entre otros. Actualmente, Lima conecta con 49 destinos internacionales mediante la operación de 28 aerolíneas.

Transporte aéreo seguro

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aseguró que mantiene el firme propósito de garantizar un transporte aéreo seguro, ordenado y accesible.

"Bajo esta visión, se supervisa de manera permanente que el incremento de la conectividad impacte directamente en el desarrollo económico del país, facilitando el turismo y el comercio internacional a través de cielos más integrados", apuntó.