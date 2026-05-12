Aeropuerto Jorge Chávez y el Perú compiten por premios turísticos de Sudamérica

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 13 May. (ANDINA) -

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y diversos atractivos turísticos del Perú fueron nominados en los World Travel Awards Sudamérica 2026, considerados los principales reconocimientos de la industria global de viajes y turismo, informó Lima Airport.

El terminal aéreo compite en la categoría Mejor aeropuerto de Sudamérica, mientras que Costa del Sol Wyndham Lima Airport participa en Mejor hotel de aeropuerto de Sudamérica y The Club LIM en Mejor salón VIP de aeropuerto de Sudamérica.

Lima Airport destacó que estas nominaciones reconocen la calidad de la experiencia aeroportuaria y el trabajo realizado para fortalecer la conectividad internacional del país bajo estándares globales.

La empresa señaló además que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez busca consolidarse como una vitrina del Perú para millones de viajeros mediante una propuesta comercial, gastronómica y de servicios inspirada en la identidad cultural del país.

En ese contexto, resaltó la presencia de marcas nacionales, espacios temáticos y una variada oferta gastronómica peruana orientada a ofrecer una experiencia integral a los pasajeros desde su llegada o salida del país.

Las nominaciones también alcanzan al Perú como destino turístico. Machu Picchu fue seleccionado en la categoría Atracción turística líder de Sudamérica, mientras que el país compite como Destino cultural líder y Destino culinario líder de la región.

La vocera de Lima Airport, Rocío Espinoza, afirmó que estas nominaciones representan un reconocimiento al trabajo realizado para ofrecer una experiencia aeroportuaria moderna y con identidad peruana.

“Nos llena de orgullo que el Jorge Chávez y el Perú sean nuevamente protagonistas en una plataforma internacional tan importante”, señaló.

La ejecutiva invitó a los ciudadanos a participar en las votaciones para respaldar las candidaturas peruanas y continuar posicionando al país como uno de los destinos más competitivos y atractivos de Sudamérica.

Las votaciones ya se encuentran abiertas al público a través de la plataforma oficial de los World Travel Awards, donde los usuarios deben registrarse previamente para emitir su voto.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });