El afiliado promedio al SPP es joven: más de la mitad tiene menos de 40 años

Andina/Más De La Mitad De Los Afiliados Al

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) cerró mayo del 2026 con 10 millones 517,874 afiliados activos registrados, según el Boletín Estadístico de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Los datos dibujan un perfil claro: la mayoría son personas jóvenes, con un 53.4% de afiliados menores de 40 años y cerca de 41% por debajo de los 35.

El ingreso de nuevos afiliados refuerza esa tendencia. De los poco más de 41,000 afiliados que se incorporaron al SPP en mayo, 77.9% tenía menos de 30 años y 93.8% ingresó como trabajador dependiente.

La afiliación, además, mantiene una fuerte concentración geográfica: Lima reúne 44.1% del total nacional, seguida de La Libertad, Piura y Arequipa.

“El dato más relevante es que el SPP es un sistema de gente joven. La mayoría de afiliados tiene varias décadas por delante para construir su fondo, y en el ahorro previsional el tiempo es el mejor aliado”, señala Joel Boza, gerente de operaciones al afiliado en Prima.

De otro lado, los indicadores de cotización muestran, sin embargo, uno de los principales desafíos del sistema: aunque existen más de 10.5 millones de afiliados activos registrados, los cotizantes efectivos se ubican alrededor de los 4.3 millones, de acuerdo con las últimas cifras disponibles.

No todos aportan de forma continua, un fenómeno vinculado a la informalidad, la rotación laboral y la inestabilidad de los ingresos en el mercado de trabajo peruano.

“Nuestro trabajo no termina con la afiliación; empieza ahí. El reto es lograr que el aporte se vuelva un hábito y no una excepción. Por eso apostamos por la educación previsional y por canales cada vez más simples y digitales”, dijo Boza.

“Por ejemplo, la habilitación de aportes, voluntarios y obligatorios, a través de billeteras digitales como Yape, y que Prima ya tiene implementado para sus afiliados, es clave”, puntualizó.