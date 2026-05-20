AFP y ONP: crean plataforma virtual única para centralizar afiliaciones y traslados

Andina/Difusión

Lima 20 May. (ANDINA) -

En el marco de la implementación de la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano y su reglamentación, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobaron los “Lineamientos para la Gobernanza de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST)”.

Esta plataforma virtual única centralizará los procesos de elección, afiliación y traslado entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Este avance constituye un hito en la implementación del Sistema Integral Previsional Peruano, pues supone un nuevo ejemplo de coordinación y cogestión interinstitucional alineado con los objetivos de la reforma previsional.

Enfoque

En ese contexto, los PAST están siendo diseñados con un enfoque centrado en el ciudadano, priorizando el acceso a información clara, oportuna y confiable que facilite una toma de decisiones informada sobre el futuro previsional, en un entorno neutral, sin favorecer a ningún régimen o sistema previsional.

Asimismo, se prevé que la PAST permita la interoperabilidad con otras entidades públicas y ofrezca al afiliado una experiencia digital simplificada y segura, respaldada por altos estándares de seguridad de la información, protección de datos personales y validación de la identidad. En esa línea, cada decisión quedará debidamente registrada, asegurando su trazabilidad, integridad y verificabilidad.

Cogobernanza

Subrayó que para garantizar una adecuada implementación y sostenibilidad de la plataforma, los lineamientos aprobados establecen un esquema de cogobernanza entre la ONP y la SBS de los procesos de la PAST, basado en principios de neutralidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad y transparencia de la información.

Precisó que bajo este modelo, ambas entidades asumirán conjuntamente la dirección estratégica, así como el seguimiento, evaluación y mejora continua de la plataforma durante su desarrollo e implementación.

(FIN) NDP/SDD