AFP: sabes qué pasa con el fondo pensionario cuando fallece un familiar aportante al SPP

Perú.- AFP: ¿sabes que pasa con el fondo de pensiones cuando fallece un familiar afiliado al SPP? - Andina/Carlos Américo Lezama Villantoy

Lima 20 May. (ANDINA) -

¿Sabes qué pasa con los aportes cuando fallece un afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP)? Tranquilo, lo primero que debes saber es que los familiares directos no quedan desprotegidos, pues pueden acceder a una pensión que les brinde apoyo económico en uno de los momentos más difíciles.

Así lo manifestó Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School.

Este beneficio se conoce como “pensión por fallecimiento” o “pensión de sobrevivencia”, y tiene como finalidad brindar estabilidad económica a los seres queridos del afiliado cuando más lo necesitan, pero aquí le explicamos que hacer en estas circunstancias.

¿Quiénes pueden acceder?

Pueden acceder a la pensión los familiares directos del afiliado, llamados “beneficiarios”. Estos son:

- Esposo, esposa o conviviente.

- Hijos menores de 18 años.

- Hijos mayores de 18 años que continúen estudios básicos o superiores de manera ininterrumpida, hasta los 28 años.

- Padre mayor de 60 años y madre mayor de 55 años, que dependan económicamente del afiliado.

- Padres o hijos mayores de 18 años que, debido a un accidente o enfermedad, no puedan trabajar con normalidad (condición de invalidez, que debe confirmarla un Comité Médico del SPP).

Jorge Carrillo precisa que al momento del fallecimiento, puede haber más de un beneficiario, por lo que todos deben ser considerados en el proceso para solicitar la pensión.

Estos son los pasos a seguir:

- Comunicarse con la AFP: la administradora brindará la información sobre los trámites y documentos a presentar.

- Presentar la solicitud y la documentación: se debe acreditar a los beneficiarios y confirmar el fallecimiento del afiliado mediante documentos (acta de defunción, certificado médico de defunción).

- Completar el proceso: si la documentación es conforme, se podrán realizar los trámites finales para acceder a la pensión.

¿Cómo se financian estas pensiones?

En principio, las pensiones se financian con el fondo del afiliado (CIC). Sin embargo, en la mayoría de los casos (87%), el afiliado cuenta con el seguro previsional vigente, por lo que la compañía de seguros aporta un monto adicional para poder completar los pagos mensuales a los familiares.

¿Qué pasa si no hay beneficiarios?

Si el afiliado fallecido no tiene familiares que cumplan con las condiciones para ser beneficiarios, su fondo de pensiones no se pierde.

En ese caso, las personas incluidas en la declaratoria de herederos (mediante sucesión intestada o testamento inscrito en Registros Públicos) pueden solicitar la devolución del 100% del fondo como herencia.

¿Cómo mantener activa la cobertura del seguro?

El afiliado debe haber realizado al menos 4 aportes dentro de los últimos 8 meses antes de la fecha del fallecimiento.

Por ejemplo: si el afiliado fallece en septiembre, debe haber aportado 4 meses entre enero y agosto para que el seguro esté activo.

(FIN) DOP/CNA/JJN