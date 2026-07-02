AFP: Sigue estos pasos para aportar a tu pensión a través de Yape

Andina/Melina Mejía

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

En un país donde Yape procesa millones de transacciones al día, el ahorro previsional también encontró su lugar en la billetera digital.

Desde septiembre de 2023, los trabajadores independientes afiliados a Prima AFP pueden destinar parte de sus ingresos a su fondo de pensiones en pocos segundos, sin colas, sin trámites y sin salir de casa.

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La acogida ha sido progresiva pero sostenida. "Yape nos permite llegar a afiliados que históricamente no tenían el hábito de aportar de forma voluntaria o que encontraban barreras en los canales tradicionales. No se trata solo del monto, sino de construir cultura de ahorro previsional desde las plataformas que los peruanos ya usan en su vida cotidiana", señalan desde Prima AFP.

¿Cómo hacerlo? Sigue estos 5 sencillos pasos:

1. Abre tu app de Yape e ingresa a tu cuenta.2. Busca la opción de "Yapear Servicios".3. Selecciona "Prima AFP".4. Elige la opción, puedes escoger entre realizar un aporte para jubilación o un aporte voluntario sin fin previsional, si tienes una cuenta de aportes libres.5. Ingresa tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI), confirma que tu nombre aparezca como titular, y define el monto que deseas aportar.

El aporte se reflejará en tu cuenta en poco tiempo y puede realizarse cualquier día, incluso fines de semana, desde donde quieras.

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