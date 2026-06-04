Agro arequipeño conquista 52 países favorecido por crecimiento exportador sin precedentes

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

Con la asistencia técnica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), más de 46,000 productores de Arequipa lideran una estrategia integral para frenar la mosca de la fruta.

Esta labor conjunta ya protege cerca de 15,000 hectáreas de cultivos en toda la región.

El balance de las acciones se presentó en una mesa de trabajo liderada por Jorge Luis Sáenz Rabanal, viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, y Vilma Gutarra García, jefa nacional del Senasa.

El éxito de la campaña radica en las labores preventivas de los agricultores: limpieza de campos, recojo y destrucción de frutos infestados, podas sanitarias y vigilancia constante.

Las autoridades destacaron que este logro es el resultado de una articulación efectiva entre los productores, los gobiernos locales, el Gobierno Regional de Arequipa, la empresa privada y el Senasa.

Crecimiento exportador sin precedentes

El impacto sanitario se traduce directamente en éxito comercial, según el Senasa.

Refirió que entre los años 2016 y 2025 el volumen de exportación de productos vegetales de Arequipa escaló de 15,392 a 53,025 toneladas, un incremento del 344%.

El ritmo no se detiene en el 2026. Entre enero y abril de este año ya se despacharon 26,724 toneladas, por lo que se proyecta cerrar el año por encima de las 60,000 toneladas métricas enviadas al exterior.

Actualmente, los campos arequipeños abastecen a 52 mercados internacionales. En la canasta exportadora destacan:

Uva de mesa: Más de 6,900 toneladas.

Palta: Más de 5,500 toneladas.

Granada: Más de 3,800 toneladas por campaña.

Otros cultivos clave: Páprika y mandarina.

Protegiendo la agricultura regional

El Senasa manifestó que para consolidar y expandir estos resultados se ejecuta el Plan de Acción para el Control de la Mosca de la Fruta en Arequipa con un presupuesto asignado que supera los 6.5 millones de soles.

Este despliegue financiero es coordinado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del Midagri, el Gobierno Regional y elSenasa.

El Senasa sostuvo que el plan cuenta además con el soporte logístico de municipalidades y empresas privadas, las cuales aportan insumos, equipos y materiales.

Finalmente, las autoridades recordaron que el acceso a nuevos mercados globales depende de la disciplina fitosanitaria continua, la eliminación de focos de infección y el cumplimiento estricto de los estándares técnicos en cada parcela.