Agro: Midagri comercializará 340,000 sacos de guano a más de 29,000 familias productoras

Andina/Difusión

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de Agro Rural, comercializará durante este año 17,000 toneladas métricas de guano de las islas, equivalentes a 340,000 sacos de este fertilizante orgánico natural, en beneficio de más de 29,000 familias productoras y del sector agroindustrial de 23 regiones del país, fortaleciendo la productividad y sostenibilidad agrícola.

Esta intervención permitirá fertilizar 28,660.80 hectáreas de cultivos y priorizará la atención de la agricultura familiar mediante una estrategia de comercialización y distribución descentralizada, que acercará este insumo a las zonas de producción agrícola a través de los almacenes centrales y periféricos implementados en las Unidades Zonales de Agro Rural.

"El guano de las islas es un fertilizante natural altamente valorado por los pequeños agricultores por su eficacia y su alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, nutrientes que mejoran la fertilidad del suelo e incrementan la productividad de los cultivos", señaló Gudberto Carrera, director ejecutivo de Agro Rural.

"Con esta comercialización, los productores accederán a un insumo de alta calidad para fortalecer la producción de café, cacao, hortalizas, papa, granos andinos, cultivos de pan llevar, pastos cultivados, entre otros", agregó.De acuerdo con el Plan Anual de Comercialización 2026, Agro Rural generará ingresos superiores a 25.8 millones de soles, recursos que contribuirán a garantizar la sostenibilidad de esta estrategia y mantener el precio social del guano de las islas para los pequeños productores. Asimismo, el sector agroindustrial contribuirá al financiamiento de la operación mediante un esquema de precios diferenciados.

Del volumen total programado para este año, 14,330.40 toneladas métricas (84.3%) serán destinadas al segmento social, conformado por pequeños agricultores, organizaciones de productores e instituciones públicas que ejecutan proyectos productivos. En tanto, 2,669.60 toneladas métricas (15.7%) serán orientadas al sector agroindustrial, fortaleciendo el equilibrio financiero de la operación sin afectar la prioridad otorgada a la agricultura familiar.

Agro Rural mantendrá una reserva estratégica de 1,039.45 toneladas métricas de guano de las islas para atender oportunamente emergencias ocasionadas por eventos climáticos adversos, incrementos extraordinarios de la demanda o garantizar el abastecimiento durante el inicio de la siguiente campaña agrícola.

Cabe destacar que la extracción, tamizado, ensacado, cocido, distribución y comercialización del guano de las islas a nivel nacional es realizada exclusivamente por Agro Rural, a través de sus Unidades Zonales y su red de almacenes centrales y periféricos autorizados.

Para mayor información sobre los puntos de comercialización y sedes descentralizadas, los productores pueden acercarse a las oficinas de Agro Rural en sus regiones o ubicar la sede más cercana a través del portal institucional.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });