Agroexportaciones peruanas acumularon 13 años consecutivos de crecimiento

Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

Las agroexportaciones peruanas alcanzaron un récord histórico al superar los 15,000 millones de dólares en el 2025, monto que representa un incremento de 18.3% respecto al año anterior, destacó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez Vela.

“El sector completó 13 años consecutivos de crecimiento, incrementando su participación hasta el 16.5 % del total de las exportaciones nacionales”, indicó durante la inauguración de la quinta edición del Agrofest Summit & Expo 2026, organizado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), que contó con la participación de los ministros de la Producción, César Quispe; y de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza.

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) recalcó que, tras el récord histórico registrado en 2025, el sector mantiene una trayectoria positiva en el 2026. "En el primer cuatrimestre del año, las agroexportaciones crecieron 7.3%, impulsadas por productos como la palta, el arándano, la uva y el café", añadió.

El resultado alcanzado en el 2025 fue impulsado por el mayor volumen de envíos de café, cacao y sus derivados, así como de frutas, que continúan consolidando su liderazgo y acercan al Perú a la meta de posicionarse entre los cinco principales exportadores mundiales de fruta fresca.Cabe destacar que el 81% de las agroexportaciones se originó en las regiones del interior del país, impulsando el empleo, las oportunidades y el desarrollo. En ese contexto, Estados Unidos y la Unión Europea concentraron cerca del 65% de las agroexportaciones peruanas, reflejando la confianza de los mercados internacionales en la oferta nacional.

En otro momento, el ministro reafirmó el compromiso de su institución de seguir impulsando la internacionalización de las empresas peruanas y el desarrollo de una oferta exportable cada vez más competitiva, así como de promover un trabajo articulado entre los gobiernos regionales, el sector privado y la academia.

Destacó las herramientas que brinda la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, para el mejor aprovechamiento de las oportunidades comerciales; así como la estrategia multisectorial Ruta Productiva Exportadora, que brinda capacitaciones y asistencia técnica gratuitas a más de 600 organizaciones y mipymes de 22 regiones del país.

Berthin Gómez resaltó que la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) cuenta con una agenda para la promoción de la oferta agroexportadora y para facilitar la participación de empresas peruanas en las principales ferias internacionales.

La quinta edición del Agrofest se realiza del 1 al 3 de julio, en las instalaciones del Instituto Peruano del Deporte (IPD) La Videna, en el distrito de San Luis.

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