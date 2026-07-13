Agroexportaciones peruanas suman US$ 4,713 millones en primeros cinco meses de 2026

Archivo - Perú.- Midagri: agroexportaciones están cerca de los US$ 5,000 millones a mayo de 2026 - Andina/Difusión - Archivo

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

Las agroexportaciones peruanas continúan mostrando un desempeño positivo en los mercados internacionales. Entre enero y mayo de este año, los envíos sumaron 4,713 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 5.2% en comparación con el mismo periodo de 2025, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

"Estas cifras confirman la resiliencia y competitividad del campo peruano. Seguimos abriendo mercados y consolidando el liderazgo de nuestros productos bandera", destacó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza.

Repunte de productos tradicionales

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron los 267 millones de dólares, un incremento del 27.8% frente al año anterior. Este avance fue impulsado principalmente por:

- Café sin tostar ni descafeinar: 228 millones de dólares (29.4%).

- Azúcar refinada: 17 millones de dólares (22.4%).- Lana sin cardar ni peinar: 5.1 millones de dólares (74.3%).- Melaza de caña: 4.6 millones de dólares (37.9%).

Este grupo de productos concentró el 95.5% del valor total de los envíos tradicionales.

Frutas lideran el sector no tradicional

Por su parte, la canasta agroexportadora no tradicional generó 4,446 millones de dólares registrando un alza del 4.1%. Las frutas lideraron el ranking de colocaciones:

- Uvas frescas: 783 millones de dólares (17.6% de participación y 16.7% de crecimiento).- Paltas: 705 millones de dólares (15.9% de participación y 15.6% de crecimiento).- Arándanos frescos: 359 millones de dólares (8.1% de participación y 43.5% de crecimiento).

Otros productos con un desempeño sobresaliente en su crecimiento fueron las preparaciones con cacao (170%), el alcohol etílico (92.5%) y el jugo de maracuyá (49.7%). En conjunto, los diez principales productos representaron el 61.3% de la oferta no tradicional.

Destinos comerciales

El Midagri detalló que el 79.7% del valor de las agroexportaciones se concentró en diez mercados clave. El ranking de compradores internacionales estuvo liderado por Estados Unidos y Países Bajos, seguidos por España, Chile, México, Inglaterra, Ecuador, Colombia, China y Canadá.

Balanza comercial positiva

Finalmente, el dinamismo de los envíos permitió que la balanza comercial agraria cierre el periodo enero-mayo con un superávit de 1,807 millones de dólares. Este resultado representa un incremento del 13.7% respecto al superávit registrado en los mismos meses del año pasado.