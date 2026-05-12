Agroexportaciones sumaron US$ 2,935 millones y crecieron 6.4% en primer trimestre del 2026

Andina/Difusión

Lima 12 May. (ANDINA) -

Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) alcanzaron los 2,935 millones de dólares en el primer trimestre de este año, registrando un incremento de 6.4% frente a similar periodo del 2025 cuando estos envíos sumaron 2,757 millones de dólares, informó hoy la Asociación de Exportadores (Adex).

El presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas del gremio empresarial, Mario Salazar Vergaray, señaló que, si bien las agroexportaciones continúan creciendo, el ritmo de expansión es menor al registrado en el primer trimestre del 2025 cuando avanzaron 16% frente a similar periodo del 2024.

Comentó que este escenario se explica, entre otros factores, por el alza en los precios de los fertilizantes; las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, que elevan los costos logísticos y afectan las rutas marítimas internacionales; y a los menores precios internacionales del café y cacao, productos clave de la oferta peruana.

Asimismo, comentó que preocupa la situación en el Estrecho de Ormuz –ubicado entre Irán y Omán–, considerado una de las principales rutas para el intercambio comercial con los países del Medio Oriente. "La zona se encuentra bajo control operativo de Irán, que aplica estrictos controles al tránsito marítimo, generando incertidumbre en el comercio internacional", dijo.

Cambio climático

Otro factor que le restaría al dinamismo de este sector es el cambio climático. “El riesgo de lluvias intensas ya habría sido superado; no obstante, se debe mantener un monitoreo sostenido sobre el comportamiento de la temporada de invierno. No es necesario generar alarmas, pero sí seguir con una vigilancia constante”, puntualizó Salazar.

En cuanto al volumen de envíos, Adex Data Trade señaló que en el periodo analizado se exportó 1 millón 220,000l toneladas, reflejando una contracción de -1.7% con relación a enero-marzo del 2025.

Del top ten, 4 partidas cerraron a la baja: uvas (-2%), mangos frescos o secos (-8.3%), demás cacao en grano entero o partido (-18.6%) y mango sin cocer o cocido en agua (-45.6%).

No tradicional

Los envíos agroindustriales (2,641 millones de dólares) acumularon el 94.3% del total, con un aumento de 4.8%. Destacaron las uvas frescas (744 millones 391,000), arándanos (321 millones), mangos (255 millones 692,000) y paltas (237 millones 460,000), con variaciones de 15%, 38.6%, 22.7% y 36.6%, respectivamente.

Detalló que Estados Unidos (1,061 millones de dólares) fue el principal receptor de estos productos, incrementando su demanda en 6% y logrando una participación de 38.3%. Lo siguieron Países Bajos (443 millones 335,000), España (163 millones 241,000), México (152 millones), entre otros.

Tradicional

Por su parte, los despachos agrarios primarios (166 millones 340,000 dólares) avanzaron en 43.5%. La partida más sobresaliente fue los demás cafés sin descafeinar, sin tostar (147 millones 245,000) que representó el 88.5%. Otras fueron las demás azúcares de caña o remolacha y melaza de caña.

Se dirigieron a Estados Unidos (48 millones 148,000 de dólares), Bélgica (20 millones 556,000), Colombia (17 millones 710,000), Alemania (13 millones 559,000), Canadá (10 millones 991,000), entre otros.

(FIN) NDP/SDD