Agromercado abre el comercio electrónico para productos de la agricultura familiar peruana

Andina/Abren El Comercio Electrónico A Productos

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de Agromercado, puso en marcha un proyecto piloto que incorpora por primera vez productos de la agricultura familiar al servicio de quick commerce (entrega ultra rápida), mediante una alianza estratégica con PedidosYa Market, el supermercado digital de PedidosYa.

Esta iniciativa busca ampliar loscanales de comercializaciónde los pequeños y medianos productores, conectándolos directamente con elmercado digitaly nuevos perfiles de consumidores.

Primer portafolio puneño en vitrina digital

En esta primera etapa, la plataforma ofrecesiete productos de alta calidadelaborados por cuatro organizaciones agrarias de la región Puno:

- Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA), con café Tunki Americano Tostado y Quechua Americano

-Nutrilácteos(marca peruana originaria del altiplano de Puno), con quesos Paria y Tílsit con orégano

- Cooperativa Industrializada Cabana (COOPAIN Cabana), con quinua blanca perlada y quinua negra perlada

- Cooperativa Agraria Industrial San Gabán, con nibs de cacao y pasta de cacao. Todos estos productos cumplen con las exigencias comerciales, sanitarias y logísticas que demanda el comercio electrónico formal.

Explicó que el ingreso de estascooperativases el resultado de un trabajo integral de articulación comercial liderado porAgromercado.

La entidad estatal identificó las oportunidades de mercado y acompañó a los productores en la evaluación de sus capacidades productivas, levantamiento de oferta, etiquetado y adecuación a los estándares que exige la plataforma aliada.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, las organizaciones agrarias recibieron asistencia técnica especializada y capacitación en gestión de pedidos y logística de despacho, estructura de precios para plataformas digitales, y atención al cliente y

estrategias de marketing digital.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del sector para vincular laagricultura familiarcon la empresa privada a través de modelos comerciales innovadores. El piloto servirá como base para evaluar la expansión del programa, con el objetivo de incorporar progresivamente a más organizaciones agrarias de diferentes regiones del país a los canales de venta modernos.

Con este esfuerzo, elMidagriyAgromercadoreafirmaron su compromiso con lacompetitividaddel campo, el uso de herramientas digitales y la mejora de los ingresos económicos de las familias productoras del Perú.

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