Agua y saneamiento: Gobierno aprueba disposiciones para elección de directores en las EPM

Andina/Difusión

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó las Disposiciones para la elección, designación y conclusión del cargo de director, titular y suplente, de las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal (EPM).

Mediante Resolución Ministerial Nº 273-2026-VIVIENDA, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, también se aprobó el Sistema de Registro y Designación de Directores de Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal (SIRDE-EPM).

Dicho sistema debe ser implementado y habilitado en un plazo máximo de 25 días hábiles, con lo cual se constituye en una plataforma virtual administrada por la Dirección de Saneamiento del MVCS, encontrándose facultada para realizar las modificaciones necesarias para su adecuado funcionamiento.

La Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) del MVCS brindará el soporte técnico informático necesario para la implementación de lo dispuesto en la presente resolución ministerial, así como para el uso, mantenimiento y mejora continua del SIRDE-EPM.

Las EPM orientan y acompañan a las municipalidades provinciales accionistas, a los gobiernos regionales y a las instituciones de la sociedad civil para el adecuado cumplimiento de la resolución ministerial mencionada.

Cabe indicar que, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Servicio Universal, el directorio de las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal está compuesto de la siguiente manera:

- Un director, titular y suplente, propuesto por las municipalidades provinciales accionistas, a través de Acuerdo de Concejo Municipal.

- Un director, titular y suplente, propuesto por el gobierno regional a través del Acuerdo de Consejo Regional.

- Un director, titular y suplente, propuesto por las instituciones de la sociedad civil, esto es por asociaciones de usuarios vinculados a los servicios de agua potable y saneamiento, los colegios profesionales, cámaras de comercio y universidades, según sus estatutos o normas pertinentes.

(FIN) CNA