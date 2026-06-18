¿Cómo ahorrar sin esperar a fin de mes? aquí 4 claves para mejorar las finanzas personales

Andina/Eddy Ramos

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

Ahorrar continúa siendo uno de los principales retos en la gestión de las finanzas personales, especialmente en contextos donde los ingresos suelen destinarse en su totalidad a cubrir gastos.

"Muchas personas creen que no pueden ahorrar porque sus ingresos son limitados. Sin embargo, el ahorro no empieza cuando sobra dinero, sino cuando se toma la decisión de separar una parte de los ingresos de manera constante, por pequeña que sea", explicó César Sánchez, educador financiero y especialista en finanzas para Estar Bien de Rímac.

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El ahorro es un hábito que se construye progresivamente, no se trata de cuánto se guarda, sino de la constancia en el tiempo. Contar con una visión clara de los ingresos y gastos es otro aspecto clave. Reunir todas las fuentes de ingreso y elaborar un presupuesto mensual permite identificar en qué se está destinando el dinero.

Asimismo, establecer metas a corto, mediano y largo plazo permite dar dirección al uso del dinero y fortalecer la motivación para mantener el hábito del ahorro. Estos objetivos pueden incluir desde la creación de un fondo de emergencia hasta la planificación de proyectos personales o de largo plazo.

“Uno de los errores más frecuentes es esperar a que termine el mes para ahorrar. En la práctica ocurre lo contrario: primero se ahorra y luego se organiza el gasto. Cuando el ahorro se convierte en una prioridad y no en una consecuencia, los resultados empiezan a aparecer.”, afirma Sánchez. En ese sentido, es importante:

1. El control de los gastos diarios: Registrar gastos fijos, variables y deudas permite entender el comportamiento financiero mensual. En este análisis, los llamados “gastos hormiga”, consumos pequeños pero frecuentes, representan una de las principales fugas de dinero, por lo que su identificación y reducción resulta clave.

2. Gestión de deudas: Una de las estrategias más efectivas es el método de la avalancha, que consiste en priorizar el pago de aquellas con mayores tasas de interés. Esta práctica contribuye a reducir la carga financiera de manera más eficiente.

3. Iniciar un fondo de emergencia: Diversas entidades consideran importante contar con fondos básicos de ahorro, como un fondo de emergencia y otro orientado a la jubilación, que permiten afrontar imprevistos y planificar el futuro con estabilidad.

4. Invertir: El manejo adecuado del dinero no solo implica ahorrar, sino también hacerlo crecer. Mantener el dinero sin movimiento puede generar pérdida de valor con el tiempo, por lo que evaluar alternativas de inversión se convierte en una decisión relevante para fortalecer la salud financiera.

“La tranquilidad financiera no depende únicamente de cuánto dinero ganamos, sino de los hábitos que construimos con ese dinero. Pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo pueden marcar una enorme diferencia en el futuro de una persona o una familia.”, concluye César Sánchez.

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