Del ahorro tradicional a la inversión global: el nuevo perfil financiero en Perú

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

El inversionista peruano está cambiando la forma en la que maneja su dinero. Hoy, más personas están mirando al extranjero no solo por curiosidad, sino porque buscan mejores oportunidades, mayor rentabilidad y protección frente a la incertidumbre local. Ya no se trata solo de ahorrar en dólares, sino de invertir en activos globales que antes parecían lejanos.

Principalmente en acciones de grandes empresas tecnológicas como Apple, Tesla o Nvidia, que han tenido fuerte crecimiento en los últimos años. También hay interés en fondos internacionales (ETFs), que permiten invertir en varios mercados al mismo tiempo, y en sectores como inteligencia artificial, energía limpia y salud, donde se concentran muchas oportunidades globales.

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“Otro camino que viene ganando fuerza es la inversión en criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, así como en materias primas como el oro. Estas opciones suelen ser vistas como alternativas para diversificar y, en algunos casos, protegerse frente a la inflación o la volatilidad de las monedas locales”, indicó Jonathan Torres, analista de mercados de Capitaria.

El principal es la diversificación. Al invertir en distintos países y sectores, el riesgo se distribuye mejor: si un mercado cae, otro puede subir. Además, se accede a industrias que no están desarrolladas en Perú, como la inteligencia artificial o grandes tecnológicas globales. También existe la posibilidad de obtener mayores rendimientos en el mediano y largo plazo.

Según PwC, los inversionistas a nivel global están apostando cada vez más por sectores innovadores, lo que explica por qué los peruanos están siguiendo esa misma tendencia. Hoy, con apps y plataformas digitales, invertir en el extranjero es mucho más sencillo y accesible que antes.

“El inversionista peruano ya no se limita a lo local. Busca oportunidades donde estén, combina opciones dentro y fuera del país, y entiende que mirar el mundo puede ser una forma más inteligente de hacer crecer su dinero”, concluyó Torres.

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