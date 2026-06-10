Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

Alemania viene fortaleciendo sus operaciones en el país mediante inversiones en infraestructura, soporte técnico y soluciones tecnológicas para los sectores de minería, construcción, manufactura y energía.

La empresa alemana Kaeser Compresores Perú informó que busca ampliar su participación en el mercado peruano a través de sistemas de aire comprimido orientados a mejorar la eficiencia de los procesos productivos y reducir los costos operativos de las empresas.

Según datos de la empresa, el consumo de energía representa hasta el 70% del costo total del ciclo de vida de un sistema de aire comprimido, mientras que el 30% restante corresponde a la inversión inicial y al mantenimiento.

Kaeser indicó que su propuesta tecnológica incorpora sistemas de gestión de aire comprimido, automatización y monitoreo continuo que permiten generar ahorros energéticos de hasta 30%.

"Hoy la industria necesita equipos versátiles, eficientes y sostenibles. Nuestro enfoque no es solo vender equipos, sino garantizar continuidad operativa y eficiencia en cada proyecto", afirmó Marco Vásquez, gerente general de la compañía.

Entre los equipos que la empresa ha incorporado al mercado peruano figura el M50E e-power Mobilair, un compresor portátil eléctrico diseñado para operar en zonas remotas y entornos industriales exigentes.

Como parte de su estrategia de expansión, Kaeser informó que ha reforzado su cobertura nacional mediante infraestructura y soporte técnico especializado. Actualmente cuenta con sedes en Lurín y Punta Hermosa, además de operaciones en Arequipa, Nazca, Trujillo y Abancay.

Asimismo, anunció su participación en CONAMIN 2026, encuentro de la industria minera nacional en el que presentará soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética y la continuidad operativa de las actividades mineras.

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