Alemania impulsa modernización de la industria peruana con cooperación y tecnología

Andina/DöRthe Arend, Representante Regional De

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

La modernización productiva de las empresas peruanas enfrenta una barrera concreta: muchas necesitan invertir en maquinaria, tecnología, eficiencia energética, trazabilidad, reúso de recursos o automatización, pero no siempre encuentran condiciones u ofertas financieras adecuadas para hacer viable ese salto.

El desafío no es menor. Para competir en mercados cada vez más exigentes, las empresas necesitan producir mejor, reducir costos, optimizar recursos, incorporar trazabilidad, mejorar procesos y responder a nuevas exigencias ambientales y comerciales.

En ese contexto, la sostenibilidad deja de ser solo una agenda ambiental y se convierte en una decisión de competitividad.

La adquisición de maquinaria, activos fijos o soluciones tecnológicas de mayor valor suele requerir condiciones financieras distintas a las de un crédito comercial convencional.

No se trata solo de acceder a financiamiento, sino de estructurar inversiones acordes con el monto de la operación, la vida útil de los equipos y el retorno esperado del proyecto.

Esta brecha es especialmente relevante para empresas con capacidad de desarrollar proyectos de inversión tecnológica, en particular empresas, sean pequeñas, medianas o grandes.

Frente a esta brecha, Alemania viene impulsando una forma integrada de trabajo con el sector privado peruano. Bajo el enfoque de Team Germany, se articulan capacidades técnicas, empresariales, institucionales y financieras para facilitar que más empresas puedan acceder a tecnología alemana, modernizar sus procesos y fortalecer su competitividad.

En este esquema, la cooperación alemana, aporta asistencia técnica para identificar necesidades empresariales y acompañar procesos de transformación productiva; la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana (AHK Perú) conecta esas necesidades con proveedores y soluciones tecnológicas alemanas;y Euler Hermes, como entidad que gestiona las garantías de crédito a la exportación de la República Federal de Alemania, forma parte de esta articulación al presentar instrumentos que pueden contribuir a mejorar las condiciones financieras para adquirir tecnología de origen alemán.

Esta lógica permite pasar de esfuerzos aislados a una solución articulada: identificar qué necesita una empresa peruana, encontrar tecnología alemana adecuada y evaluar mecanismos que hagan viable la inversión.

Esta articulación se impulsa en el marco del proyecto ProCircular, cofinanciado por la Unión Europea y la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ, que promueve la transición hacia modelos productivos más circulares, eficientes y competitivos en cadenas de valor de la industria manufacturera y el comercio interno.

Dörthe Arend, representante regional de Euler Hermes para América Latina, entidad que forma parte del trabajo articulado de Team Germany, explica que se facilita la financiación de importaciones desde Alemania para compradores peruanos públicos o privados.

“El Gobierno alemán da una garantía sobre una financiación y, gracias a ese respaldo, las condiciones pueden ser más atractivas, con plazos de pago más extendidos e intereses competitivos. Además, en algunos casos, la financiación puede incluir determinados gastos locales vinculados con la operación, como capacitaciones o infraestructura asociada a la compra”,precisó Arend.

La oferta tecnológica alemana que se busca acercar al mercado peruano incluye soluciones para eficiencia energética, tratamiento y reúso de agua, gestión de residuos, reciclaje, trazabilidad, empaques sostenibles, automatización, digitalización de procesos y optimización industrial.

Se trata de tecnologías que pueden generar mejoras medibles en productividad, reducción de costos, cumplimiento de estándares y competitividad. Para sectores como agroindustria, alimentos, manufactura, textiles, reciclaje, agua y energía, la adopción de nuevas tecnologías puede ser determinante para sostener mercados, responder a exigencias ambientales y acceder a nuevas oportunidades comerciales.

Desde la mirada alemana, el Perú cuenta con un mercado empresarial dinámico, emprendedor y con estabilidad macroeconómica.

Team Germany participa en la ExpoIndustria SNI 2026 para mostrar que la sostenibilidad también puede ser una oportunidad económica.

No se trata únicamente de reducir impactos ambientales, sino de ayudar a que más empresas puedan producir mejor, ahorrar recursos, modernizar procesos y competir en mercados más exigentes.

Esta agenda permite aterrizar una nueva forma de cooperación económica: una que articula asistencia técnica, empresas, cámaras de comercio, tecnología e instrumentos financieros para movilizar inversión y generar beneficios compartidos.

Para las empresas peruanas, el mensaje es concreto: existen herramientas que pueden ayudar a hacer viable la modernización tecnológica. Para Alemania, se abre una oportunidad de fortalecer la presencia de soluciones “Made in Germany” en un mercado con alto potencial.

Para ambos países, se consolida una relación económica orientada a innovación, competitividad y desarrollo sostenible.