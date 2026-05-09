Alquilar una cochera en Lima genera ingresos de hasta S/ 800 al mes

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

El alquiler de cocheras se consolida como una alternativa de ingresos adicionales para los propietarios en Lima, impulsado por la mayor demanda de estacionamientos en distritos con alta actividad comercial y residencial, donde los ingresos mensuales ya alcanzan hasta 800 soles.

Según la plataforma ParkGO, los ingresos por el arrendamiento de estacionamientos aumentaron 40% respecto a años anteriores, debido a la creciente necesidad de espacios seguros en diferentes zonas de la capital.

San Isidro lidera la lista de distritos más rentables para alquilar una cochera, donde los propietarios pueden obtener entre 500 y 800 soles mensuales. Le siguen Miraflores, con ingresos de entre 400 y 700 soles; Barranco, entre 300 y 500 soles; San Miguel, entre 250 y 450 soles; y La Victoria, entre 200 y 350 soles al mes.

La plataforma también informó que la cantidad de personas que ofrecen sus cocheras en alquiler aumentó 40% durante el último año, reflejando el interés de los limeños por monetizar espacios que antes permanecían vacíos.

“El alquiler de cocheras se está posicionando como una forma rápida y práctica de generar ingresos adicionales, especialmente en distritos donde encontrar estacionamiento es cada vez más complicado”, señaló Katherinne Oyarce, CEO de ParkGO.

Asimismo, indicó que el 80% de las cocheras disponibles dentro de la plataforma se concentra en distritos estratégicos de Lima. Miraflores lidera con el 20% de la oferta, seguido de San Isidro con 18%, Barranco con 10% y La Victoria con 8%.

Perfil de propietarios

Las personas que alquilan sus cocheras tienen principalmente entre 30 y 60 años y pertenecen a niveles socioeconómicos medio-altos y altos.

Además, señaló que muchos son profesionales, empresarios o propietarios de departamentos que cuentan con espacios de estacionamiento adicionales en zonas estratégicas de Lima.

La empresa agregó que gran parte de estos inmuebles se ubica en distritos céntricos como San Isidro, Miraflores y Barranco, donde la demanda de estacionamientos continúa creciendo debido al tránsito vehicular y la limitada disponibilidad de espacios públicos.