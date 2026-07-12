Alta movilidad laboral presiona a empresas y retención ya no depende solo del salario

Archivo - Perú.- Tres errores frecuentes que cometen las empresas en las evaluaciones de desempeño - Andina/Difusión - Archivo

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

El mercado laboral peruano atraviesa una etapa de alta movilidad. La intención de cambio laboral supera el 50% en todas las industrias, lo que evidencia un mercado de talento más dinámico, exigente y menos predecible. La remuneración sigue siendo importante, pero ya no define por sí sola la permanencia de los trabajadores. Estabilidad, desarrollo profesional, flexibilidad, liderazgo y cultura organizacional ganan peso en la decisión de quedarse o buscar una nueva oportunidad.

EnMinería y Energía, el 92.5 % de los encuestados considera cambiar de empleo. En Industrial y Logística, la intención de cambio alcanza 87.1 %, mientras que en Banca y Servicios Financieros llega a 75 %. La movilidad también se mantiene elevada en Facilities Management, Retail y Trade Marketing, y Tecnologías de la Información.

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“Los resultados muestran un mercado laboral más exigente.Hoy los trabajadores evalúan la propuesta laboral de manera integral: salario, estabilidad, desarrollo, flexibilidad, liderazgo y cultura. Las empresas que sigan mirando la retención sólo desde la compensación van a tener más dificultades para sostener talento crítico”, señaló Jorge Gamero, director general de ManpowerGroup Chile y Perú & director de Experis Latam.Una de las señales más claras está en la llamada tríada de la retención: estabilidad, desarrollo de carrera y modalidad híbrida. Una vez cubierto el sueldo, estos factores adquieren mayor peso en la permanencia del talento. Los beneficios adicionales, como seguros complementarios o gimnasios, son valorados, pero pierden fuerza si no existe una base clara de continuidad, crecimiento y flexibilidad.

“Estamos viendo un cambio estructural en la relación entre las personas y el trabajo. El talento hoy busca empleadores que entreguen estabilidad, oportunidades reales de desarrollo y entornos laborales más sostenibles. En ese escenario, fortalecer el empleo formal y construir experiencias laborales consistentes será cada vez más determinante para atraer y retener talento en Perú”, afirmó Gamero.

Esta presión también se traslada a la operación. En sectores intensivos en personal, como Industrial y Logística, Facilities, Retail y servicios, la rotación no solo implica reemplazar posiciones: afecta la continuidad del servicio, la productividad de los equipos, la supervisión en campo y la capacidad de responder a picos de demanda. Ese impacto operativo también se traduce en mayores costos para las empresas, desde procesos de selección y capacitación hasta pérdida de eficiencia durante la curva de aprendizaje.

“Desde una mirada financiera, la rotación laboral no puede verse sólo como un tema de Recursos Humanos. Cada salida implica costos de reemplazo, capacitación, tiempos de adaptación y pérdida de productividad. Por eso, retener talento también es una decisión de eficiencia: permite cuidar la continuidad operativa, optimizar recursos y sostener mejores resultados para el negocio”, señaló Natalie Sablich, directora de Administración y Finanzas de ManpowerGroup Perú.

En sectores intensivos en personal, como Facilities, Industrial, Logística y Retail, la alta movilidad laboral tiene un impacto que va más allá de la contratación. Cada salida afecta la continuidad del servicio, la curva de aprendizaje, la supervisión, los tiempos de respuesta y la experiencia del cliente.

Competir por talento exigirá más que mejores sueldos, en ese sentido, las empresas deberán construir propuestas laborales que combinen estabilidad, desarrollo, liderazgo cercano, flexibilidad y condiciones reales para permanecer. En un mercado más móvil y exigente, las organizaciones que no actúen a tiempo enfrentarán mayores costos de rotación, menor continuidad operativa y más presión para sostener sus resultados.

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