América Latina gana protagonismo por auge de energía nuclear y minerales estratégicos

Andina/Cortesía

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

En el contexto de la transición energética y el renovado impulso de la energía nuclear, América Latina adquiere un papel cada vez más relevante por su potencial en la producción de minerales estratégicos como el litio y el uranio, sostuvo Jorge Soto Yen, presidente del Capítulo de Ingenieros de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).

Durante su exposición "Geopolítica de los minerales estratégicos: seguridad de suministro de litio y uranio ante la transición energética y el renacimiento nuclear", realizada en el segundo día del I Foro Mundial del Uranio y el Litio, Soto explicó que el uranio se ha consolidado en las últimas seis décadas como uno de los minerales energéticos más importantes del mundo.

El evento es organizado por los ministerios de Energía y Minas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

"En los últimos 60 años, el uranio se ha convertido en uno de los minerales energéticos más importantes del mundo, y al 2050 será necesario invertir en exploración, operaciones mineras y técnicas de procesamiento del mineral", señaló.

Indicó que Australia concentra el 28 % de las reservas mundiales de uranio, mientras que otros 15 países reúnen aproximadamente el 95 % de estos recursos. Agregó que la demanda anual de este mineral aumentará de manera significativa en los próximos años.

Potencial de América Latina

Soto sostuvo que, en el escenario geopolítico actual, América Latina tiene un rol preponderante debido al crecimiento de la energía nuclear y al avance de nuevas tecnologías, factores que impulsan la demanda de minerales estratégicos, especialmente litio y uranio.

En ese contexto, destacó que Chile, Argentina y Bolivia ya aprovechan sus recursos para posicionarse como actores relevantes en el mercado global.

Asimismo, señaló que el Perú podría incorporarse a este grupo gracias a importantes hallazgos de recursos de litio que representarían alrededor del 15 % de las reservas mundiales, lo que configuraría un "rectángulo del litio" en la región.

"El INGEMMET realizó en el 2018 un estudio de prospección del potencial de litio, donde identificó altos contenidos de este mineral en rocas volcánicas del sur del Perú. Se estableció que las regiones con potencial de litio son Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco", afirmó.

Impulsar la exploración

El especialista consideró que el Perú necesita atraer inversiones para desarrollar la exploración de litio y uranio, lo que requiere el establecimiento de políticas públicas que impulsen el aprovechamiento de estos recursos estratégicos.

"Espero que en los próximos meses, con el nuevo gobierno, se pueda incidir en estas políticas para que la información que tenemos sobre litio y uranio pueda materializarse con las exploraciones respectivas", manifestó.

Finalmente, Soto destacó la necesidad de fortalecer la formación de profesionales especializados y afirmó que el Colegio de Ingenieros del Perú está dispuesto a apoyar al nuevo gobierno en la elaboración de reglamentos y lineamientos que permitan el desarrollo de los minerales estratégicos.

"Para hacer un Perú que tenga posibilidades y que aproveche al máximo la potencialidad que tiene respecto a los minerales críticos que demandan China, Estados Unidos y la Unión Europea", puntualizó.

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