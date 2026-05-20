Áncash: Ministerio de Trabajo promoverá empleabilidad con más de 3,000 vacantes laborales

Andina/Vidal Tarqui

Lima 21 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) promoverá en Coishco, departamento de Áncash, una convocatoria masiva de empleo, en la que se ofrecerán este jueves 21 de mayo más de 3,000 puestos de trabajo.

La convocatoria masiva se realizará en la Plaza de Armas de dicha localidad, con la participación de cuatro empresas privadas que ofrecerán los puestos de operarios de cosecha (1,250), operarios de planta (1,250) y asesores de ventas (250) para las empresas Athos, Mission, Chavín de Huántar y Datawork. Los interesados solo deben de llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y currículum vitae (CV).

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, afirmó que su gestión se encuentra abocada en la promoción del empleo formal y decente, con énfasis en jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, que es el segundo de los seis ejes estratégicos de su gestión.

Además, el MTPE realizará mañana diversas actividades en Coishco para impulsar la empleabilidad, con el objetivo de acercar y difundir los servicios de intermediación laboral, facilitar el acceso de la ciudadanía a oportunidades de empleo formal y a herramientas para mejorar su acceso al trabajo.

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