Andesmin 2026: Gobernadores y mineros definen futuro de US$ 15,000 millones en inversiones

Andina/Difusión

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

En un contexto marcado por el auge de los precios internacionales de los minerales y el interés por las inversiones extractivas en el Perú, llega la Convención Minera de la Mancomunidad Regional de Los Andes: Andesmin 2026, que se desarrollará del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, en Ayacucho.

Esta segunda edición tendrá como tema principal de debate: la “Minería y Desarrollo Territorial en los Andes con Visión Global al 2040”. Participarán autoridades, empresarios, especialistas y académicos vinculados al sector minero, energético e industrial.

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La Mancomunidad Regional de Los Andes, organizadora del evento, está integrada por las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín, territorios que concentran importantes proyectos mineros y un enorme potencial geológico para el crecimiento económico del país.

Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), estos departamentos generan más de 86 mil empleos mineros directos y aportan 2,578 millones de soles en canon y regalías. Además, producen cerca del 40% del cobre nacional y concentran una cartera de proyectos mineros que supera los 15,000 millones de dólares en inversiones.

Primero figura Apurímac con 10,199 millones de dólares, seguida de Cusco con 1,880 millones, Junín con 1,586 millones y Ayacucho con 1,319 millones, mientras que Huancavelica e Ica mantienen participación dentro de una cartera regional estratégica que continúa fortaleciendo el crecimiento económico, la descentralización productiva y la competitividad minera del Perú.

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de Los Andes está conformado por Percy Godoy, gobernador regional de Apurímac y presidente ejecutivo de la institución; Jorge Hurtado, gobernador de Ica; Leoncio Huayllani, gobernador de Huancavelica; Zózimo Cárdenas, gobernador de Junín; y Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho.

Calendario minero del Minem

Jesús Quispe Aronés, presidente del comité organizador de Andesmin 2026, informó que el evento ha sido incluido en el Calendario Minero 2026 del Minem, reconocimiento que refuerza su importancia dentro de la estrategia nacional para posicionar al Perú como un destino competitivo y atractivo para las inversiones mineras.

Esta cumbre combinará conferencias magistrales, foros técnicos, exhibición de empresas mineras, innovaciones, tecnología y servicios de proveedores nacionales e internacionales, ruedas de negocios y diversas actividades para promover el networking.

Durante tres días, la sala plenaria se convertirá en un espacio para intercambiar conocimientos, presentar experiencias exitosas y analizar oportunidades para impulsar especialmente la minería pequeña y mediana desde una perspectiva inclusiva, sostenible y colaborativa.

Objetivos

Entre sus principales objetivos figura la identificación de acciones de corto y mediano plazo frente al proceso de transición energética global, así como la generación de consensos orientados al desarrollo sostenible de las regiones andinas.

Asimismo, el encuentro busca crear espacios para analizar las problemáticas y oportunidades que enfrenta la actividad minera en las regiones de la mancomunidad, promoviendo además una convivencia sostenible entre minería, agua, agricultura y desarrollo infantil temprano.