Archivo - Perú.- Perucámaras: Elmer Cuba es un economista que conoce el país y genera confianza - Andina/Centro Financiero. Cortesía Mef - Archivo

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

La decisión de la empresa embotelladora Coca Cola Perú y Arca Continental Lindley de ejecutar un plan de inversiones por 1,000 millones de dólares en nuestro país refleja la confianza que en el país y un reconocimiento a la predictibilidad y las reglas claras, sostuvo el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

“Se trata de un gran anuncio. Lo que el empresario necesita es confianza con predictibilidad y reglas claras”, manifestó en entrevista con RPP.

- Presidenta Keiko Fujimori anuncia que Coca Cola invertirá mil millones de dólares en Perú

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció ayer una inversión de 1,000 millones de dólares en el país durante los próximos cinco años por parte de la reconocida empresa embotelladora Coca Cola Perú y Arca Continental Lindley.

“Se trata de una decisión que refleja la confianza del sector privado en el futuro del Perú y en el liderazgo del nuevo gobierno, dijo la mandataria.

Empleos

Al respecto, comentó que esa compañía embotelladora genera en la actualidad más de 5,000 puestos de trabajo directos. Pero también promueve la generación de más de 3000,000 puestos indirectos.

“Ellos capacitan permanentemente a los bodegueros, lo que también se constituye en una ventana de oportunidades para aquellas personas con oficios que resulten afectados por el Fenómeno El Niño”, comentó.

Las bodegas son un tema emblemático en nuestro país, enfatizó Requejo.

La compañía Coca Cola y la embotelladora Arca Continental detalló que de los 1,000 millones de dólares que invertirán en nuestro país, durante los próximos cinco años, 500 millones de dólares van a ir para la infraestructura de las bodegas y apoyo directo a la cadena de valor que ellos tienen.

El Gobierno espera que sea un ejemplo para todo el sector privado que cree y apuesta por Perú, ya que cuando se invierte en nuestro país ello significa la creación de puestos de trabajo, mejor calidad de vida para las personas, más oportunidades y disminución de la pobreza.

Indicaron que la inversión estará orientada a ampliar y modernizar infraestructura productiva, operativa y de atención al mercado, así como a fortalecer la infraestructura de frío, el uso de empaques retornables y las iniciativas que refuerzan el vínculo cultural de sus marcas con los consumidores peruanos.(FIN) SDD