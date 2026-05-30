APEC 2026: Perú reafirma compromiso con la integración económica en el Asia-Pacífico

Andina/Difusión

Lima 31 May. (ANDINA) -

Durante la 32.ª Reunión de Ministros Responsables del Comercio de APEC, realizada en la ciudad de Suzhou, China, el coordinador general de APEC del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Julio Chan Sánchez, reafirmó el compromiso del Perú con una región Asia-Pacífico más abierta, integrada y basada en reglas.

La reunión congregó a ministros y altos representantes de las 21 economías de APEC, con el objetivo de intercambiar posiciones sobre los principales desafíos del comercio regional y avanzar en una agenda de cooperación orientada al fortalecimiento del sistema multilateral de comercio, la integración económica regional y el impulso de nuevos motores de comercio e inversión.

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Durante su participación, Julio Chan resaltó el rol activo que el Perú mantiene en APEC, luego de haber sido anfitrión del foro en 2008, 2016 y 2024, y en el marco de su presidencia del Comité de Comercio e Inversión de APEC 2026-2027.

En la primera sesión, las discusiones estuvieron orientadas al fortalecimiento del sistema multilateral de comercio, la promoción de la integración económica regional y la continuidad de los trabajos vinculados al Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico (FTAAP), una de las principales agendas de largo plazo de APEC en materia comercial.

El funcionario de Mincetur señaló que, durante los últimos veinte años, APEC ha impulsado de forma sostenida la agenda del FTAAP, adecuándola a los cambios del sistema internacional de comercio y a las prioridades de sus economías miembro. En esa línea, destacó que el Perú ha contribuido, dentro de sus capacidades, mediante liderazgo, propuestas e iniciativas concretas orientadas a fortalecer dicha agenda.

“La Declaración de Shenzhen, sobre la base de la Declaración de Ichma, que se espera adopten los líderes en su reunión de noviembre, constituirá una nueva muestra de las capacidades y relevancia de APEC, así como una vía para seguir impulsando la agenda del FTAAP de manera flexible y pragmática”, señaló Chan.

Nuevos motores de cooperación en comercio

En la segunda sesión, las economías abordaron nuevos motores de cooperación en comercio e inversión, con énfasis en la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial, la facilitación del comercio transfronterizo y la transición hacia una economía verde y baja en carbono.

En ese marco, el representante peruano resaltó la importancia de que APEC continúe promoviendo iniciativas que permitan a las empresas aprovechar las oportunidades generadas por las tecnologías digitales, especialmente en comercio digital, comercio electrónico transfronterizo e inteligencia artificial.

Asimismo, mencionó el fortalecimiento del comercio sin papel, la interoperabilidad y la transformación digital de los procedimientos comerciales y aduaneros, como herramientas que permiten reducir tiempos y costos, simplificar operaciones y facilitar la participación de empresas, especialmente de las mipymes, en el comercio internacional.

“El Perú viene promoviendo activamente iniciativas vinculadas con la facilitación y digitalización del comercio, tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito interno, se continúa avanzando en la modernización de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, con el objetivo de integrar procedimientos y mejorar la coordinación entre autoridades mediante plataformas electrónicas y procesos simplificados”, indicó.

En ese sentido, Chan mencionó el compromiso del Perú de promover discusiones sobre el uso del conocimiento de embarque electrónico (eBL), reconociendo la importancia de transitar de documentación en papel hacia registros electrónicos transferibles, con el fin de mejorar la eficiencia, reducir retrasos y fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro.

Finalmente, destacó que la cooperación voluntaria entre las economías de APEC puede contribuir a consolidar cadenas de suministro más conectadas, eficientes y resilientes, así como a promover una agenda comercial abierta, innovadora, sostenible y basada en reglas en la región Asia-Pacífico.