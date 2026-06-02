APEC:Perú lidera estudio internacional sobre laboratorios acreditados en biodegradabilidad

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El Perú continúa posicionándose como referente regional en sostenibilidad e Infraestructura de la Calidad. A través del Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción (Produce), nuestro país lidera en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el proyecto internacional denominado “Estudio sobre métodos de ensayos de biodegradabilidad para la acreditación de laboratorios de ensayo”.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Subcomité de Normas y Conformidad (SCSC) de APEC y busca fortalecer la competitividad de la industria peruana y de las economías miembros, promoviendo al mismo tiempo prácticas responsables con el medio ambiente y mayor protección para los consumidores.

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El estudio responde a una creciente demanda internacional por servicios de laboratorios de ensayo acreditados en biodegradabilidad, especialmente vinculados a envases y materiales en contacto con alimentos y bebidas. Esta necesidad surge ante el incremento del uso de materiales biodegradables y compostables como parte de las estrategias globales de sostenibilidad y economía circular.

En ese contexto, gobiernos, industrias y organismos de Infraestructura de la Calidad de las economías APEC vienen impulsando el uso de plásticos biodegradables y compostables para reducir la contaminación ambiental y contribuir al cumplimiento de la Visión APEC Putrajaya 2040.

La investigación liderada por el Perú permitirá identificar, analizar y comparar los métodos de ensayo de biodegradabilidad utilizados y reconocidos por las economías miembros de APEC, con el propósito de promover resultados confiables, trazables y armonizados que faciliten el comercio regional.

Los resultados del estudio serán presentados durante un taller virtual internacional programado para el próximo 30 de junio de 2026, en el que participarán laboratorios de ensayo, organismos de acreditación, representantes del sector público y privado, así como especialistas de las economías integrantes de APEC.

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