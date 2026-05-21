Aplicativo “Verifica tu Chamba” permitió incorporar a más de 830,000 personas a planilla

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que, desde su creación en 2021, el aplicativo “Verifica tu chamba”, permitió incorporar a 837,361 personas en la planilla electrónica. Asimismo, durante ese periodo se realizaron 2,392,931 consultas.

Este aplicativo permite a los trabajadores verificar, de manera rápida, sencilla y segura, si se encuentran registrados en la planilla electrónica de la empresa donde laboran. En caso de detectarse una presunta omisión de registro, se generan alertas orientadas a promover la regularización y formalización laboral correspondiente.

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Al respecto, laSunafilrecuerda que las empresas tienen la obligación legal de registrar a sus trabajadores en la planilla electrónica desde el primer día de labores, debiendo efectuar el alta correspondiente dentro del día de iniciada la prestación de servicios.

El acceso al aplicativo puede realizarse a través del portal institucional deSunafilo mediante la aplicación móvil “Sunafil en tus manos”. Para efectuar la consulta, el usuario deberá ingresar información básica, como su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), correo electrónico, número de celular y elRUCde la empresa donde presta servicios, entre otros datos requeridos por el sistema.

La consulta realizada a través del aplicativo es completamente confidencial. El empleador no tendrá acceso a la identidad del trabajador que efectúe la verificación.

Si el sistema detecta que el trabajador consultante no figura en la planilla electrónica, se enviará una alerta a la empresa correspondiente, sin revelar la identidad del trabajador, con la finalidad de que el empleador adopte las acciones necesarias para subsanar la situación y formalizar a sus trabajadores.

Cabe precisar que la omisión del registro de trabajadores en la planilla electrónica constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. No obstante, a través de este tipo de herramientas como “Verifica tu chamba”, la Sunafil reafirma su enfoque preventivo y orientador, promoviendo que las empresas subsanen voluntariamente los incumplimientos detectados y fortalezcan el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

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