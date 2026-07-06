Aprueban 56 bonos de S/500 para damnificados por lluvias en San Martín

Andina/Cortesía

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

Un total de 56 familias que perdieron sus viviendas a causa de las intensas lluvias en el distrito de San José de Sisa, provincia de El Dorado, región San Martín, recibirán el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) de 500 soles mensuales.

El beneficio fue oficializado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) mediante la Resolución Ministerial N.° 250-2026-VIVIENDA.El subsidio se entregará por un plazo máximo de hasta dos años y está dirigido a las familias cuyas viviendas colapsaron o quedaron completamente inhabitables. Con este apoyo económico, los hogares podrán alquilar una vivienda segura y digna mientras recuperan sus condiciones de vida tras la emergencia provocada por las lluvias.Los nombres de los 56 potenciales beneficiarios ya fueron publicados y pueden consultarse en el diario oficial El Peruano, así como en las plataformas digitales del Ministerio de Vivienda y del Fondo Mivivienda. La convocatoria busca que las familias accedan al beneficio de manera oportuna y continúen el proceso para recibir el subsidio.Para acceder al bono, las familias convocadas deben presentar ante su municipalidad la solicitud del BAE, el contrato de alquiler y las declaraciones juradas requeridas, cuyos formatos están disponibles en la página web del MVCS. Una vez aprobado el trámite, podrán cobrar el subsidio en el Banco de la Nación.Entre las declaraciones juradas se considera una que acredite que los beneficiarios no poseen otra vivienda en la región. Esta medida garantiza que el apoyo llegue a quienes realmente perdieron su hogar y necesitan una solución temporal para proteger a sus familias mientras superan la emergencia.

(FIN) NDP/JAM