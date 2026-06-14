Aprueban lineamientos para compra y distribución extraordinaria de arroz

Andina/Cosecha De Arroz. Andina/Difusión

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aprobó los lineamientos para la adquisición, operatividad y distribución extraordinaria de arroz a nivel nacional, en el marco del Decreto de Urgencia N.° 005-2026, en apoyo de la agricultura familiar.

Esta medida de emergencia tiene un doble impacto positivo: por un lado,alivia los efectos de la sobreoferta del grano comprando directamente a la agricultura familiar, contribuyendo a recuperar y proteger los ingresos de los productores; y, por el otro,

garantiza la seguridad alimentaria trasladando este insumo a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.

Los lineamientos publicados en el diario oficial El Peruano establecen el proceso de compra, el transporte seguro y la distribución transparente del cereal.

Con el fin de agilizar la entrega, el Midagri aprobará en un plazo máximo de diez (10) días calendario:

1)La lista de distritos focalizados que recibirán la ayuda.2)Las entidades receptoras (públicas y privadas) autorizadas.3)Los mecanismos operativos detallados para el reparto.

Esta adquisición extraordinaria se suma a las estrategias continuas del sector para mejorar los ingresos rurales.

A través de Agromercado, el Midagri promueve espacios de venta directa que conectan a los pequeños productores con los mercados institucionales y los consumidores finales, ampliando sus oportunidades de negocio de manera sostenible.