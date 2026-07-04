Perú.- Aprueban normas técnicas peruanas para garantizar calidad y seguridad del anisado y vodka

Andina/Normas Técnicas Peruanas Garantizan

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), aprobó dos Normas Técnicas Peruanas (NTP) para fortalecer la calidad, inocuidad y competitividad de bebidas espirituosas como el anisado y el vodka, productos con creciente presencia en el mercado nacional y en la industria de bebidas del país.

Estas normas establecen criterios técnicos para la elaboración, envasado, rotulado y comercialización de ambas bebidas alcohólicas, promoviendo estándares que contribuyen a proteger al consumidor, asegurar la calidad del producto y fortalecer la competitividad de los productores peruanos.

“El desarrollo de normas técnicas permite generar confianza en los consumidores y elevar los estándares de calidad de la industria nacional, facilitando además el acceso a mercados más exigentes”,destacó la directora de Normalización del Inacal, Rosario Uría Toro.

Las disposiciones técnicas consideran aspectos vinculados a la composición, características sensoriales, contenido alcohólico, requisitos fisicoquímicos y condiciones de envasado, asegurando que estas bebidas cumplan parámetros definidos de calidad y seguridad.

En el caso de anisado, se precisan parámetros relacionados con su composición, contenido alcohólico y propiedad sensoriales. Para el vodka la norma define criterios que garantizan su pureza, transparencia y consistencia.

La norma establece definiciones, requisitos, métodos de ensayo, muestreo, rotulado y envasado para la bebida alcohólica denominada anís o anisado.

Asimismo, precisa que el producto debe presentarse como un líquido cristalino, libre de partículas o sedimentos, de color incoloro y con aroma y sabor característicos al anís, sin olores ni sabores extraños.

También fija parámetros fisicoquímicos relacionados con el grado alcohólico, el cual debe encontrarse entre 30% y 46% Alc. Vol. para anisado seco; entre 25% y 46% para semiseco; y entre 20% y 46% para dulce.

Esta norma establece definiciones, requisitos, métodos de muestreo y análisis, así como criterios de rotulado y envasado para el vodka.

Dispone que el producto debe presentarse como un líquido transparente, sin partículas en suspensión ni sedimentos, de color incoloro y con aroma y sabor neutros característicos, libre de olores o sabores extraños.

Además, establece requisitos fisicoquímicos vinculados al grado alcohólico, el cual debe encontrarse entre 37.5% y 50% Alc. Vol.; así como límites máximos de acidez total (de 2 mg/100 mL expresada como ácido acético) y contenido de metanol (de 10 mg/100 mL) para garantizar su inocuidad.

En ambos casos, las normas técnicas precisan que el envasado debe realizarse en recipientes herméticos, limpios y aptos para uso alimentario, que no alteren las características del producto ni representen riesgos para la salud del consumidor.

Con estas acciones, el Inacal reafirma su compromiso con la promoción de una cultura de calidad en el país, impulsando herramientas técnicas que contribuyan al desarrollo productivo, la innovación y la competitividad de sectores estratégicos de la economía nacional.

Para acceder a estas dos normas técnicas aprobadas por el Inacal, ingrese a la Sala de Lectura Virtual: https://salalecturavirtual.inacal.gob.pe:8098/app-default/lo..." target="_blank" class="ApplyClass">https://salalecturavirtual.inacal.gob.pe:8098/>