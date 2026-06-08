Aprueban nuevas Fichas de Homologación para luminarias LED de alumbrado público

Andina/Luminarias Led De Alumbrado Público.

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó la modificación de cuatro Fichas de Homologación para luminarias LED de alumbrado público, medida que contribuye a fortalecer la transición energética en el Perú.

Estas fichas están referidas a las luminarias LED de alumbrado público en los rangos de potencia de 50 W a 55 W, 90 W a 100 W, 140 W a 150 W y 190 W a 200 W;además de incorporar una nueva Ficha de Homologación para luminarias LED de 35 W a 45 W, mediante la Resolución Ministerial N° 215-2026-MINEM/DM.

Esta medida, que forma parte del Plan Multianual de Homologación 2026-2028, permitirá que las entidades públicas cuenten con especificaciones técnicas estandarizadas para la adquisición de luminarias LED, garantizando equipos de calidad, mayor eficiencia energética y un mejor desempeño en los sistemas de alumbrado público a nivel nacional.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de una nueva Ficha de Homologación para luminarias LED de 35 W a 45 W, ampliando las alternativas tecnológicas disponibles para atender las diversas necesidades de iluminación pública en el país.

Las Fichas de Homologación contienen especificaciones técnicas de cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas que realicen contrataciones de luminarias LED de alumbrado público, lo que permitirá procesos de compra más eficientes y alineados con criterios de sostenibilidad.

Con esta acción, el Minem reafirma su compromiso con la promoción del uso eficiente de la energía, incorporando tecnologías energéticamente eficientes que reduzcan el consumo de electricidad, disminuyan los costos de operación y mantenimiento, y mejoren las condiciones de iluminación y seguridad en calles, avenidas, parques y otros espacios públicos; contribuyendo a la reducción del impacto ambiental y fortaleciendo así la transición energética hacia un modelo más sostenible.

La medida se sustenta en la Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía, que declara de interés nacional el uso eficiente de la energía para asegurar el abastecimiento energético, proteger a los consumidores y contribuir a la mitigación de los impactos ambientales.

Del mismo modo, el Decreto Supremo N° 004-2016-EM establece que las entidades públicas deben adquirir o reemplazar equipos energéticos utilizando la tecnología más eficiente disponible en el mercado

Las Fichas de Homologación de Luminarias LED de Alumbrado Público pueden ser descargadas en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/8167678-..." target="_blank" class="ApplyClass">https://acortar.link/Vm7AwO>.