Andina/Difusión

Lima 20 May. (ANDINA) -

Para fortalecer la gestión de pasivos ambientales en el territorio nacional, derivados de las actividades de la industria manufacturera y comercio interno, el Ministerio de la Producción (Produce) aprobó, con Resolución Ministerial N°000134-2026-Produce, los “Términos de Referencia (TDR) del Plan de Gestión de Pasivos Ambientales de la industria manufacturera y comercio interno”.

Esta norma surge en cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 022-2020 y su reglamento, los cuales facultan a las autoridades sectoriales a aprobar términos de referencia específicos.

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El objetivo central de la normativa es dotar a los responsables de estos pasivos de un marco claro para elaborar los Planes de Gestión de Pasivos Ambientales y mitigar afectaciones a la calidad ambiental, la funcionalidad de los ecosistemas y la salud de las personas.

En esta línea, el Plan de Gestión de Pasivos Ambientales se define como un instrumento complementario al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, que no solo contempla la remediación, sino también el cierre definitivo del pasivo y, cuando corresponda, medidas para su reutilización o reaprovechamiento.

Los TDR aprobados por Produce establecen una estructura detallada de 15 puntos que deben seguir las personas naturales o jurídicas responsables de la gestión del pasivo ambiental. Entre los componentes principales destacan los estudios técnicos que incluye un estudio de ingeniería a nivel de detalle y la descripción del pasivo ambiental; las acciones de mitigación, actividades de cierre, reaprovechamiento y una estrategia de manejo ambiental; y el seguimiento y finanzas, mantenimiento y monitoreo post-cierre, además de un presupuesto y cronograma financiero detallado.

Con la implementación de estos términos de referencia, el sector Producción busca una mayor calidad y predictibilidad en la elaboración de los planes de gestión de pasivos ambientales. Esto permitirá que las intervenciones de la industria manufacturera y el comercio interno sean más eficientes, garantizando la protección del entorno y de la población.

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