Asociación Automotriz del Perú: venta de vehículos nuevos creció 37.3% entre enero y abril

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

La venta de vehículos livianos nuevos en el Perú sumó 81,893 unidades entre enero y abril del 2026, lo que representó un crecimiento de 37.3% respecto al mismo periodo del año anterior y el mejor resultado para un primer cuatrimestre en la historia del sector, informó la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

El desempeño positivo también se observó en otros segmentos del mercado automotor. Entre enero y abril, la venta de camiones y tractocamiones aumentó 38.6%, mientras que la de minibuses y ómnibus creció 31.5%. Asimismo, las motocicletas y trimotos registraron un avance de 37.6%, impulsadas por una mayor actividad económica y demanda de movilidad.

El especialista automotriz de Katherine Corp, Marcelo Vásquez, señaló que existe una mayor disposición de los consumidores para adquirir vehículos, favorecida por alternativas de financiamiento más accesibles y la necesidad de contar con medios de transporte que aporten eficiencia en actividades personales y laborales.

Las SUV continuaron liderando las preferencias de los compradores. Según cifras de la AAP, entre enero y abril se comercializaron 44,855 unidades de este tipo de vehículos, lo que significó un incremento de 50% frente al mismo periodo del 2025. Además, concentraron el 54.7% de las ventas totales de vehículos livianos en el país.

Vásquez indicó que los consumidores priorizan cada vez más aspectos como seguridad, eficiencia, conectividad y valor de reventa al momento de elegir un vehículo. Añadió que también crece el interés por soluciones complementarias vinculadas a tecnología y seguridad vehicular.

Por otro lado, la electromovilidad mantiene una tendencia de expansión. La AAP informó que entre enero y marzo del 2026 se vendieron 3,627 vehículos híbridos y eléctricos, cifra superior en 77.3% a la registrada en igual periodo del año anterior.

De acuerdo con el gremio, el ahorro en combustible y los menores costos operativos continúan siendo los principales factores que impulsan la adopción de vehículos electrificados en el mercado peruano.

Con estos resultados, el sector automotor proyecta mantener un desempeño favorable durante el 2026, impulsando además actividades relacionadas como financiamiento, seguros, mantenimiento e implementación vehicular.

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