¡Atención afiliado a la ONP! conoce cómo completar tus aportes para acceder a una pensión

Andina/Afiliados A La Onp Ya Cuentan Con Más

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

¿Te faltan aportes para acceder a una pensión? No te preocupes, si eres afiliado Sistema Nacional de Pensiones (SNP) aquí te enseñamos las opciones con las que cuentas para completar o acreditar tus aportes y así acceder a una pensión de jubilación, informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante el programa ONP en Línea,

Renzo Pejerrey, vocero de la ONP, explicó que los afiliados pueden completar sus aportes mediante pagos directos o a través de un préstamo previsional.

Asimismo,

tienen la posibilidad de acreditar períodos de trabajo que no figuran en los registros de la institución, estos deben estar acompañados con la documentación que los respalde.

Una de las facilidades disponibles es la posibilidad de completar las Unidades de Aporte (UdA) faltantes mediante un pago único.

Pero para quienes no cuentan con los recursos para realizar dicho pago, la ONP ofrece el préstamo previsional, una alternativa que permite financiar entre 12 y 36 UdA, según la cantidad de aportes que tiene.

El monto prestado se devuelve mediante descuentos mensuales de entre el 20 % y el 30 % de la futura pensión.

Los afiliados pueden:

•Completar hasta 12 Unidades de Aporte para acceder a una pensión proporcional por 10 años de aportes.

•Completar hasta 24 Unidades de Aporte para acceder a una pensión proporcional por 15 años de aportes.

•Completar hasta 36 Unidades de Aporte para acceder a una pensión de jubilación con 20 años de aportes.

La ONP también recordó que los afiliados pueden acreditar hasta 72 Unidades de Aporte mediante una declaración jurada cuando existan períodos laborados que no figuren en los registros previsionales.

Para ello, la declaración debe estar sustentada con documentos que demuestren la relación laboral, como certificados de trabajo, liquidaciones de beneficios sociales, boletas de pago, descansos médicos, carné de trabajo, carta de renuncia u otros medios probatorios.

La ONP recomienda a los afiliados revisar periódicamente su reporte de aportes en onpvirtual.pe con su clave virtual e informarse sobre las facilidades disponibles para planificar oportunamente su jubilación e identificar si requieren completar o acreditar aportes para obtener una pensión.Esta facilidad puede ser solicitada por los afiliados que requieran una pensión de jubilación y también por sus beneficiarios por pensión de viudez, orfandad y ascendencia.

(FIN) NDP / MDV